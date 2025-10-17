1 órája
Fontos figyelmeztetés a Szent Pantaleon Kórháztól
A Szent Pantaleon Kórház felhívja a betegek figyelmét, hogy egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelező a személyazonosság igazolása.
Fotó: Duol
A pácienseknek minden vizsgálatra vagy kezelésre az alábbi dokumentumokat magukkal kell hozniuk:
- személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
- TAJ-kártya.
A kórház emlékeztet, hogy a személyazonosság ellenőrzése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136/A. §-a alapján kötelező. Ennek célja, hogy az intézmény megbizonyosodjon az ellátásra jelentkező személyazonosságáról, ami a betegek biztonságát és az ellátás pontosságát szolgálja.
A Szent Pantaleon Kórház vezetése arra kéri a betegeket, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében minden alkalommal készítsék elő igazolványaikat az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor.