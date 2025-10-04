október 4., szombat

Ferenc névnap

15°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Komoly fejlesztés

1 órája

Bemutatták a dunaújvárosi kórház új MR-készülékét

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#MR-vizsgálat#kórház#Dr Molnár Krisztián#Varga Gábor#Dr Mészáros Lajos#fejlesztés#Dunaújváros

Több, mint félmilliárd forintból a legkorszerűbb, mesterséges inteligenciával is felszerelt MR-készüléket telepítettek a dunaújvárosi kórházba. A vármegyei közgyűlés elnöke, a térség polgármesterei és országyűlési képviselői is megnézték.

Gallai Péter

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke osztotta meg közösségi oldalán, hogy dr. Szilágyi Örs a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának meghívására dr. Mészáros Lajos és Varga Gábor országgyűlési képviselőkkel, dr. Molnár Szilárd járási hivatalvezetővel, Pintér Tamás polgármesterrel és a kórház ellátási területéről érkezett többi településvezetővel megnézhették az új MR-berendezést.

Szent Pantaleon Kórház
A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója mutatta meg még az éles működés előtt a berendezést
Fotó: dr. Molnár Krisztián Facebook-oldala

A kórházi látogatáson személyesen is alkalmuk volt megbizonyosodni a nagyszabású beruházás jelentőségéről valamint a főigazgatóval áttekinteni a térség egészségügyi ellátásnak helyzetét, a jövőbeli fejlesztési elképzeléseket, kitűzni a közös célokat. 

Külön köszönöm dr. Mészáros Lajosnak aki a fejlesztést kezdeményezte és személyes küldetéseként „harcolta ki”, majd vitte végig az egész megvalósítást a több éves munkáját.

– Magyarország Kormányának (azon belül is kiemelten Takács Péter államtitkár úr személyes) támogatását, csakúgy, mint dr. Szilágyi Örsnek és a kollektívájának azt a támogató együttműködést, melynek eredményeként elérték az új MR-készülék beszerzését a kórház számára.  Az új egészségügyi szolgáltatást várhatóan decembertől vehetik igénybe az intézmény ellátási területén élők – írta.

További fejlesztések a Szent Pantaleon Kórházban, új parkolók és mammográf

Az elnök azt is kiemelte, hogy Dunaújvárosban két további kórházi fejlesztés is megvalósul, mindkettő a versenyképes járás programból. A kórház kezdeményezésére egy új mammográf készüléket szerezhetnek be 50 milliós támogatással. És egy régi dunaújvárosi probléma megoldását is segítheti 110 millió forinttal, ami 69 új kórházi parkolóhely kialakítását jelenti. 
Az eseményen jelen lévő dr. Mészáros Lajos is megosztott egy videót a látogatásról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu