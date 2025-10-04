Bemutatták a dunaújvárosi kórház új MR-készülékét

Dr. Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke osztotta meg közösségi oldalán, hogy dr. Szilágyi Örs a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának meghívására dr. Mészáros Lajos és Varga Gábor országgyűlési képviselőkkel, dr. Molnár Szilárd járási hivatalvezetővel, Pintér Tamás polgármesterrel és a kórház ellátási területéről érkezett többi településvezetővel megnézhették az új MR-berendezést.

A Szent Pantaleon Kórház főigazgatója mutatta meg még az éles működés előtt a berendezést

Fotó: dr. Molnár Krisztián Facebook-oldala

A kórházi látogatáson személyesen is alkalmuk volt megbizonyosodni a nagyszabású beruházás jelentőségéről valamint a főigazgatóval áttekinteni a térség egészségügyi ellátásnak helyzetét, a jövőbeli fejlesztési elképzeléseket, kitűzni a közös célokat.

Külön köszönöm dr. Mészáros Lajosnak aki a fejlesztést kezdeményezte és személyes küldetéseként „harcolta ki”, majd vitte végig az egész megvalósítást a több éves munkáját.

– Magyarország Kormányának (azon belül is kiemelten Takács Péter államtitkár úr személyes) támogatását, csakúgy, mint dr. Szilágyi Örsnek és a kollektívájának azt a támogató együttműködést, melynek eredményeként elérték az új MR-készülék beszerzését a kórház számára. Az új egészségügyi szolgáltatást várhatóan decembertől vehetik igénybe az intézmény ellátási területén élők – írta.

További fejlesztések a Szent Pantaleon Kórházban, új parkolók és mammográf

Az elnök azt is kiemelte, hogy Dunaújvárosban két további kórházi fejlesztés is megvalósul, mindkettő a versenyképes járás programból. A kórház kezdeményezésére egy új mammográf készüléket szerezhetnek be 50 milliós támogatással. És egy régi dunaújvárosi probléma megoldását is segítheti 110 millió forinttal, ami 69 új kórházi parkolóhely kialakítását jelenti.

Az eseményen jelen lévő dr. Mészáros Lajos is megosztott egy videót a látogatásról.