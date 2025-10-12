október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösségépítés

1 órája

Az újbort ünnepelték az adonyiak (galériával és videóval)

Címkék#borrend#adony város#nagytanácsi#Enyedi Norbert#Szent Orbán vándordíj

Az Újbor ünnepe és hálaadás volt szombaton délután az adonyi szőlőhegyen. A Duna-menti Szent Orbán Borrend rendezvénye sok érdeklődőt vonzott.

Agárdy Csaba
Az újbort ünnepelték az adonyiak (galériával és videóval)

A Boldi Band és a Salina táncegyüttes végigkísérték az ünneplőket

Fotó: Agárdy Csaba

A programok központja a Szent Orbán kápolnánál volt. 14 órakor tartották a hálaadó litániát, majd átadták a Szent Orbán vándordíjat. A díjat 2009-ben Menyhártné dr. Zsíros Mária és dr. Menyhárt Ferenc alapította. Minden évben az alapítók és a borrend nagytanácsa közösen ítéli oda a díjat. A szombati eseményen nem volt ott a Menyhárt házaspár, mert külföldön tartózkodnak, de egy levélben köszöntötték az ünneplőket, és a díjat kapott Enyedi Norbertet. Az üdvözlő sorokat Schmidt Attila, a borrend nagymestere tolmácsolta a megjelenteknek. 

Szent Orbán
Enyedi Norbert (balról, elöl) kapta idén a Szent Orbán vándordíjat
Fotó: Agárdy Csaba

Sejtette, hogy övé lesz a Szent Orbán vándordíj

Enyedi Norbert elmondta, a legutóbbi nagytanácsi ülésen szóba került az, hogy kikapja a vándordíjat, ezért sejtette, hogy ő lesz a díjazott.

– Ezt a nem a legjobb borász kapja, messze vagyok attól, hiszen nemrégiben kezdtem a borkészítést, hanem  a díj odaítélésekor az is számít, hogy ki, mennyit tesz a közösségért. 

Örülök az elismerésnek, de ez a családomnak is szól, hiszen  édesapámmal és édesanyámmal közösen csinálunk mindent

 - tudtuk meg a frissen díjazott Enyedi Norberttől.

Schmidt Attila így foglalta össze a szombati ünnepnapot: - Szép létszámban jöttünk össze, minden a tervek szerint alakult. A kulturális programok is jól sikerültek. 

Az idén különlegesség volt, hogy a Zichy grófék leszármazottjai itt (is) tartották a  családi találkozójukat.

A Szent Orbán kápolnai események után következett a pincejárás a Neichl, a Králl, a Kellner, az Enyedi, a Bagdi és legvégül a Schmidt pince voltak az állomások. A menetet végigkísérte a Boldi Band és a Salina táncegyüttes. Amit bizonyosan állíthatunk, a hangulatra nem lehet panasz, régen sikerült már ilyen remek összejövetel a szőlőhegyen, mint szombaton délután.

Ünnepeltek az adonyiak a szőlőhegyen

Fotók: Agárdy Csaba

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu