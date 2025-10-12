Az újbort ünnepelték az adonyiak (galériával és videóval)

A programok központja a Szent Orbán kápolnánál volt. 14 órakor tartották a hálaadó litániát, majd átadták a Szent Orbán vándordíjat. A díjat 2009-ben Menyhártné dr. Zsíros Mária és dr. Menyhárt Ferenc alapította. Minden évben az alapítók és a borrend nagytanácsa közösen ítéli oda a díjat. A szombati eseményen nem volt ott a Menyhárt házaspár, mert külföldön tartózkodnak, de egy levélben köszöntötték az ünneplőket, és a díjat kapott Enyedi Norbertet. Az üdvözlő sorokat Schmidt Attila, a borrend nagymestere tolmácsolta a megjelenteknek.

Enyedi Norbert (balról, elöl) kapta idén a Szent Orbán vándordíjat

Fotó: Agárdy Csaba

Sejtette, hogy övé lesz a Szent Orbán vándordíj

Enyedi Norbert elmondta, a legutóbbi nagytanácsi ülésen szóba került az, hogy kikapja a vándordíjat, ezért sejtette, hogy ő lesz a díjazott.

– Ezt a nem a legjobb borász kapja, messze vagyok attól, hiszen nemrégiben kezdtem a borkészítést, hanem a díj odaítélésekor az is számít, hogy ki, mennyit tesz a közösségért.

Örülök az elismerésnek, de ez a családomnak is szól, hiszen édesapámmal és édesanyámmal közösen csinálunk mindent

- tudtuk meg a frissen díjazott Enyedi Norberttől.

Schmidt Attila így foglalta össze a szombati ünnepnapot: - Szép létszámban jöttünk össze, minden a tervek szerint alakult. A kulturális programok is jól sikerültek.

Az idén különlegesség volt, hogy a Zichy grófék leszármazottjai itt (is) tartották a családi találkozójukat.

A Szent Orbán kápolnai események után következett a pincejárás a Neichl, a Králl, a Kellner, az Enyedi, a Bagdi és legvégül a Schmidt pince voltak az állomások. A menetet végigkísérte a Boldi Band és a Salina táncegyüttes. Amit bizonyosan állíthatunk, a hangulatra nem lehet panasz, régen sikerült már ilyen remek összejövetel a szőlőhegyen, mint szombaton délután.