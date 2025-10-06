46 perce
Még könnyebben telepíthető szélerőmű a dunaújvárosi járásban is
Tizenhét járásban, köztük a dunaújvárosiban telepíthetnek még könnyebben szélerőműveket az Energiaügyi Minisztérium javaslatára.
A tárca az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemeli: Magyarország élenjáró szerepre törekszik a zöld energia termelésében és tárolásában. Tavalyelőtt megszülettek a szélerőművek létesítésének általános szabályai. Az eddigi engedélyeztetési tapasztalatok alapján a törvényi és rendeleti előírásokat egyértelműsítő, egyszerűsítő jogszabálycsomag indul társadalmi egyeztetésre. Az Energiaügyi Minisztérium javaslata szerint könnyített térségeket jelölhetnek ki főként az északnyugati országrészben. A kezdeményezés elfogadása esetén 17 járásban még kedvezőbb feltételekkel telepíthetők szélerőművek – ismertetik a közleményben.
A szaktárca tájékoztatása szerint a hazai zöld energia kapacitás döntő részben a naperőműveknek köszönhetően szeptember elejére túlnőtte a 9 gigawattot.
Magyarország világelső a napelemek 25 százalékos részarányával az áramtermelésben. A napon belül reggel és késő délután, késő este, évszak szerint pedig télen csúcsra járó szélkerekek hasznosan egészíthetik ki a meglévő képességeket.
Beépített teljesítményük a felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímatervben foglalt célszám szerint 2030-ra a jelenlegi háromszorosára, 1 gigawattra nőhet. A 2025. október 9-ig véleményezhető tervezetek legfontosabb újdonsága a könnyített térségek kijelölése lehet.
17 járásban kedvezőbb feltételekkel épülhet szélerőmű
Támogató döntés esetén 17 járás tartozhat ebbe a kategóriába, amelyekben a magas átlagos szél energiasűrűség miatt már most is üzemelnek szélkerekek. Zömük az ország északnyugati részében, a Kisalföldön és szomszédságában található. Gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek szélerőművek a dunaújvárosi, hevesi, mezőtúri, miskolci és törökszentmiklósi járásokban is.
A könnyített térségekben az országos 130 méteres felső korlátnál magasabb, akár 199 méter lehet a tornyok engedélyezhető mérete. A szélerőművek telepítése esetén más országrészektől eltérően nem szükséges mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen alkalmas csereterületet biztosítani.
A javaslat további elemei az engedélyezésben eljáró hatóságok egységes jogalkalmazása érdekében pontosítják a 700 méteres védőzóna számításának szabályait. Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetővé tehetik a szélerőművek lapátjainak átnyúlását a szomszédos ingatlan területére. A rendelkezések változatlanul alapelvként rögzítik, hogy csak olyan település területén létesülhet szélkerék, ahol ezt a helyi közösség kifejezetten engedi.
2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe az elsők
Az új szabályozás jóvoltából megvalósuló első szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe. A kormány az időjárásfüggő megújulók rendszerbe illesztése érdekében több százmilliárd forinttal támogatja az áramhálózat fejlesztését, az energiatárolási képességek megerősítését. A Jedlik Ányos Energetikai Program pályázatai a többi között az ipari energiatárolók építését, a biogáz-biometán vagy a földhő fokozott hasznosítását is ösztönzik. A kiegyensúlyozottabb megújuló erőművi állomány erősíti Magyarország energiaszuverenitását, csökkenti az importkitettségeket, még biztonságosabbá teszi a hazai fogyasztók áramellátását - hangsúlyozza közleményében az Energiaügyi Minisztérium.
A kulcsi volt az országban az első
Térségünben már működik egy szélerőmű, a kulcsi, az első magyar közüzemű szélturbina hazánkban, 600 kW névleges teljesítménnyel. Kulcs községben, egy domb tetején – 166 m tengerszint feletti magasságon – lévő gyümölcsösben 2001. május 23-án lépett üzembe.