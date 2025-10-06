október 6., hétfő

Környezetbarát

46 perce

Még könnyebben telepíthető szélerőmű a dunaújvárosi járásban is

Címkék#szerep#Energiaügyi Minisztérium#kulcs#szélturbina#szélerőmű#dunaújvárosi járás

Tizenhét járásban, köztük a dunaújvárosiban telepíthetnek még könnyebben szélerőműveket az Energiaügyi Minisztérium javaslatára.

Duol.hu

A tárca az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemeli: Magyarország élenjáró szerepre törekszik a zöld energia termelésében és tárolásában. Tavalyelőtt megszülettek a szélerőművek létesítésének általános szabályai. Az eddigi engedélyeztetési tapasztalatok alapján a törvényi és rendeleti előírásokat egyértelműsítő, egyszerűsítő jogszabálycsomag indul társadalmi egyeztetésre. Az Energiaügyi Minisztérium javaslata szerint könnyített térségeket jelölhetnek ki főként az északnyugati országrészben. A kezdeményezés elfogadása esetén 17 járásban még kedvezőbb feltételekkel telepíthetők szélerőművek –  ismertetik a közleményben.

szélerőmű
A kulcsi szélerőmű volt az első, hamarosan több is követheti a járásban
Fotó: MW archív

A szaktárca tájékoztatása szerint a hazai zöld energia kapacitás döntő részben a naperőműveknek köszönhetően szeptember elejére túlnőtte a 9 gigawattot. 

Magyarország világelső a napelemek 25 százalékos részarányával az áramtermelésben. A napon belül reggel és késő délután, késő este, évszak szerint pedig télen csúcsra járó szélkerekek hasznosan egészíthetik ki a meglévő képességeket. 

Beépített teljesítményük a felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímatervben foglalt célszám szerint 2030-ra a jelenlegi háromszorosára, 1 gigawattra nőhet. A 2025. október 9-ig véleményezhető tervezetek legfontosabb újdonsága a könnyített térségek kijelölése lehet. 

17 járásban kedvezőbb feltételekkel épülhet szélerőmű

Támogató döntés esetén 17 járás tartozhat ebbe a kategóriába, amelyekben a magas átlagos szél energiasűrűség miatt már most is üzemelnek szélkerekek. Zömük az ország északnyugati részében, a Kisalföldön és szomszédságában található. Gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek szélerőművek a dunaújvárosi, hevesi, mezőtúri, miskolci és törökszentmiklósi járásokban is.

A könnyített térségekben az országos 130 méteres felső korlátnál magasabb, akár 199 méter lehet a tornyok engedélyezhető mérete. A szélerőművek telepítése esetén más országrészektől eltérően nem szükséges mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen alkalmas csereterületet biztosítani.

A javaslat további elemei az engedélyezésben eljáró hatóságok egységes jogalkalmazása érdekében pontosítják a 700 méteres védőzóna számításának szabályait. Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetővé tehetik a szélerőművek lapátjainak átnyúlását a szomszédos ingatlan területére. A rendelkezések változatlanul alapelvként rögzítik, hogy csak olyan település területén létesülhet szélkerék, ahol ezt a helyi közösség kifejezetten engedi. 

2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe az elsők

Az új szabályozás jóvoltából megvalósuló első szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe. A kormány az időjárásfüggő megújulók rendszerbe illesztése érdekében több százmilliárd forinttal támogatja az áramhálózat fejlesztését, az energiatárolási képességek megerősítését. A Jedlik Ányos Energetikai Program pályázatai a többi között az ipari energiatárolók építését, a biogáz-biometán vagy a földhő fokozott hasznosítását is ösztönzik. A kiegyensúlyozottabb megújuló erőművi állomány erősíti Magyarország energiaszuverenitását, csökkenti az importkitettségeket, még biztonságosabbá teszi a hazai fogyasztók áramellátását - hangsúlyozza közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

A kulcsi volt az országban az első

Térségünben már működik egy szélerőmű, a kulcsi, az első magyar közüzemű szélturbina hazánkban, 600 kW névleges teljesítménnyel. Kulcs községben, egy domb tetején – 166 m tengerszint feletti magasságon – lévő gyümölcsösben 2001. május 23-án lépett üzembe.

 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
