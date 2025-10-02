október 2., csütörtök

Petra névnap

Széchenyi-hét gólyaavatóval (videókkal, képgalériával)

Címkék#gimnazista#Széchenyi-vetélkedő#gólyavató#Dunaújváros#Széchenyi-hét

Ez a hét a diákoké a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban. A Széchenyi-hét jegyében szerdán gólyavató volt az intézményben.

Agárdy Csaba
Széchenyi-hét gólyaavatóval (videókkal, képgalériával)

A gólyák táncos produkcióval kezdték a szerda délutáni programot

Fotó: Agárdy Csaba

A Széchenyi-hét programjai hétfőn kezdődtek. Minden napot egy párt, vagyis egy osztály szervez. Hétfőn délelőtt volt a pártfoci, másnap a Széchenyi-vetélkedő, szerdán délután pedig a gólyaavató. Négy osztály tanulóit avatták széchenyis diákká. Az A, a B, a C (ők a kilencedikesek), illetve az E osztály tanulót, ők a kis gimnazisták, akik az álatalános iskola negyedikosztályát befejezve, egyből gimnazisták lettek. 

Széchenyi-hét
A Széchenyi-hét egyik legfontosabb programja a gólyaavatás
Fotó: Agárdy Csaba

A pártvetélkedőkkel folytatódik a Széchenyi-hét

A diákok közösen vonultak be a Széchenyi tornatermébe, majd minden osztály egy táncos műsorral mutatkozott be. Ezt követték az ügyességi versenyek, a program végén pedig már mint a Széchenyi teljes jogú tagjai hagyták el a helyiséget.

Már a bevonuláskor érezni lehetett, a hangulattal nem lesz gond, hiszen hatalmas üdvrivalgás közben történt meg a "menetelés". Mind a négy osztály felkészült az eseményre, de a táncos bemutatók közül ki kell emelni a 9. c kerékpáros produkcióját, és az E osztály "takarítónős" előadását.

A program ma a pártvetélkedőkkel folytatódik.

Gyólyaavatás volt a Széchenyi gimnáziumban

Fotók: Agárdy Csaba
