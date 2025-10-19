október 19., vasárnap

Megemlékezés

59 perce

Vidéken is méltón emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire

Címkék#szabadságharc#forradalom#1956

Október 23-a örökké élni fog a szabad nemzetek emlékezetében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.

Horváth László

Az 1956-os szabadságharc és forradalom az egyetemi diákok békés tüntetésével kezdődött október 23-án, és a fegyveres erők felszámolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. Hol és mikor hajthatunk fejet az októberi hősök tiszteletére – erről olvashatnak összeállításunkban.

szabadságharc
 Október 23-án Baracson a Templomosi temetőben emlékeznek a szabadságharc és forradalom hőseire
Foto: Horváth László -duol.hu

A szabad nemzetek szabadságharca, szabadságvágya mai időkben is töretlen.

Méltó főhajtás és megemlékezés a vidéki településeken

Nagyvenyimen Október 22-én, szerdán 11 órakor a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai adnak ünnepi műsort a tornateremben. A műsor nyilvános, így a falu lakossága is megtekintheti

Mezőfalván október 22-én, szerdán 16 órára várják a megemlékezés résztvevőit. A Kiss Kálmán Művelődési Ház színháztermében a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. évfolyamának összeállítását láthatjuk. A műsor előtt Masinka Csabáné Mezőfalva alpolgármestere mondja el ünnepi gondolatait. A megemlékezés koszorúzással zárul az 1956-os emlékműnél.

Kisapostagon október 22-én, szerdán 16 órakor a kopjafánál róhatják le tiszteletüket az emlékezők. Beszédet mond Nagy Attila Kisapostag polgármestere. Műsorral közreműködik a Nőegylet dalköre és a Kisapostagi Nyugdíjas Klub.

Baracson október 23-án 11 órakor a Templomosi temetőben tartják a megemlékezést. Ünnepi köszöntőt mond Várai Róbert Baracs polgármestere. Műsorral közreműködik a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 7. osztálya. A rendezvény koszorúzással zárul Farkas István sírjánál.


 

