Vidéken is méltón emlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire
Október 23-a örökké élni fog a szabad nemzetek emlékezetében. Az 1956-os forradalom és szabadságharc a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
Az 1956-os szabadságharc és forradalom az egyetemi diákok békés tüntetésével kezdődött október 23-án, és a fegyveres erők felszámolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. Hol és mikor hajthatunk fejet az októberi hősök tiszteletére – erről olvashatnak összeállításunkban.
A szabad nemzetek szabadságharca, szabadságvágya mai időkben is töretlen.
Méltó főhajtás és megemlékezés a vidéki településeken
Nagyvenyimen Október 22-én, szerdán 11 órakor a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai adnak ünnepi műsort a tornateremben. A műsor nyilvános, így a falu lakossága is megtekintheti
Mezőfalván október 22-én, szerdán 16 órára várják a megemlékezés résztvevőit. A Kiss Kálmán Művelődési Ház színháztermében a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. évfolyamának összeállítását láthatjuk. A műsor előtt Masinka Csabáné Mezőfalva alpolgármestere mondja el ünnepi gondolatait. A megemlékezés koszorúzással zárul az 1956-os emlékműnél.
Kisapostagon október 22-én, szerdán 16 órakor a kopjafánál róhatják le tiszteletüket az emlékezők. Beszédet mond Nagy Attila Kisapostag polgármestere. Műsorral közreműködik a Nőegylet dalköre és a Kisapostagi Nyugdíjas Klub.
Baracson október 23-án 11 órakor a Templomosi temetőben tartják a megemlékezést. Ünnepi köszöntőt mond Várai Róbert Baracs polgármestere. Műsorral közreműködik a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola 7. osztálya. A rendezvény koszorúzással zárul Farkas István sírjánál.
Hősök voltak nagyapáink, ezt soha ne feledjük!Október 23-án, hétfőn a Kisapostagi Önkormányzat kultúrtermében egyperces néma tiszteletadással kezdődött az 1956. október 23-ai műsor.