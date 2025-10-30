Kitüntették a dunaújvárosi tanárt a Honismereti Szövetségnél

Idén Cegléden rendezték meg az Országos Honismereti Akadémiát, ahol átadták a Honismereti Szövetség kitüntetéseit is. A Tolna vármegyei díjazottakat a zsúfolt nyári programok miatt külön, a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület által Lengyel községben szervezett Megyei Egyesületi Nap keretében köszöntötték. A rendezvényen a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium földrajz–történelem szakos tanára, Süveges Zoltán vehette át a Honismereti Munkáért Emléklap kitüntetést. Az elismerést Debreczeni–Droppán Béla, a Honismereti Szövetség országos elnöke adta át dr. Gesztesi Enikő megyei egyesületi elnök jelenlétében.

Süveges Zoltán, a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanára a Honismereti Munkáért Emléklap kitüntetését vehette át

Forrás: Süveges Zoltán Facebook oldala

Süveges Zoltán diákjai bizonyították felkészültségüket a versenyen

Korábban beszámoltunk már arról, hogy többször készítette fel tanítványait rangos versenyekre, például ilyen volt, amikor a Hungarikum Vetélkedő 9. évfolyamos középdöntőjébe is bejutottak.