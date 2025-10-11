október 11., szombat

Brigitta névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DUOL

1 órája

Súlyos közlekedési baleset Dunaújvárosban – mentőhelikoptert is riasztottak

Címkék#baleset#Fejér vármegye#Magyar Falu Program#étterem#térség

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Duol.hu
Súlyos közlekedési baleset Dunaújvárosban – mentőhelikoptert is riasztottak

Mentőhelikopter szállt le Dunaújvárosban, súlyos baleset történt - videóval

Szombaton délelőtt baleset történt a Köztársaság úton Dunaújvárosban. Egy rolleres és kerékpáros ütközött össze, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Tovább olvasok 

A Corso étteremből az élményfürdőbe

A Corso étterem szinte egyidős volt Dunaújvárossal, de mindenképpen a város egyik ikonikos vendéglátóipari egységének számított. A közelmúltban azután bezárt a Corso, és a személyzet új helyen indította újra az éttermet.

Tovább olvasok

Szabályszegők hada Fejér útjain – így zárultak a legutóbbi rendőrségi ellenőrzések

A rendőrségi ellenőrzések továbbra is folyamatosak Fejér vármegye közútjain: a hatóságok hetente ezres nagyságrendben vizsgálják a járművezetők szabálykövetését. Az elmúlt hetek adatai szerint több száz gyorshajtóval, ittas vezetővel és biztonsági övet mellőző autóssal szemben intézkedtek a rendőrök.

Tovább olvasok

Felavatták a megújult utat – 26 milliós fejlesztés a Magyar Falu Programból

Két ok is volt az ünneplésre Nagykarácsonyban. A látványosabb okot a helyi Bethlen Gábor utca Magyar Falu Program forrásaiból felújított szakaszának az átadása, a másikat az éppen aznap első éves ciklusát lezáró önkormányzat tevékenységének az értékelése adta. Az eseményen megjelent Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, és Kaszás Imre a kivitelezés építésvezetője is.

Tovább olvasok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu