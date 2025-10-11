Súlyos közlekedési baleset Dunaújvárosban – mentőhelikoptert is riasztottak

Mentőhelikopter szállt le Dunaújvárosban, súlyos baleset történt - videóval

Szombaton délelőtt baleset történt a Köztársaság úton Dunaújvárosban. Egy rolleres és kerékpáros ütközött össze, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

A Corso étteremből az élményfürdőbe

A Corso étterem szinte egyidős volt Dunaújvárossal, de mindenképpen a város egyik ikonikos vendéglátóipari egységének számított. A közelmúltban azután bezárt a Corso, és a személyzet új helyen indította újra az éttermet.

Szabályszegők hada Fejér útjain – így zárultak a legutóbbi rendőrségi ellenőrzések

A rendőrségi ellenőrzések továbbra is folyamatosak Fejér vármegye közútjain: a hatóságok hetente ezres nagyságrendben vizsgálják a járművezetők szabálykövetését. Az elmúlt hetek adatai szerint több száz gyorshajtóval, ittas vezetővel és biztonsági övet mellőző autóssal szemben intézkedtek a rendőrök.

Felavatták a megújult utat – 26 milliós fejlesztés a Magyar Falu Programból

Két ok is volt az ünneplésre Nagykarácsonyban. A látványosabb okot a helyi Bethlen Gábor utca Magyar Falu Program forrásaiból felújított szakaszának az átadása, a másikat az éppen aznap első éves ciklusát lezáró önkormányzat tevékenységének az értékelése adta. Az eseményen megjelent Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője, és Kaszás Imre a kivitelezés építésvezetője is.

