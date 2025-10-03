A dunaújvárosi fiú tízévesen írt levelet Demjénnek, aki bevette a zenekarába (videóval)

Subecz Tamásról az utóbbi időben leginkább akkor hallhattunk, amikor valamelyik Demjén Ferenc koncertről volt szó, hiszen évek óta ő Demjén egyik vokalistája. De mi előtt idáig eljutnánk, arról beszélgettünk (régi ismerettségre való tekintettel tegeződve), hogy Subecz Tamásnak hogyan kezdődött a zenei pályája.

Subecz Tamás 2019 óta koncertezik Demjén Ferenccel Fotó: Csernus Anikó

Subecz Tamás Dunaújvárosban nőtt fel

- Dunaújvárosban nőttem fel, kis túlzással ebben az épületben, ha a zenével kapcsolatos dolgokat érintjük. Édeasanyám itt tanított a Sándor Frigyesben, így adott volt a hangszeres tanulás. Bár arra már nem emlékszem, hogy egyáltalán akartam-e. Egyébként ezt a helyiséget, ahol most ülünk, már úgy tizenkét-tizenhárom évesen kinéztem magamnak, de érthetően nem vettek komolyan. Tizennyolc-tizenkilenc körül lehettem, amikor a zeneiskola akkori igazgatóját megkerestem a stúdió ötletével, és ő szerencsére támogatta. Ennek nagyjából huszonnégy éve, ami mondjuk elég rosszul hangzik. Azóta működik itt ez a stúdió, előtte gyakorlatilag lomtár volt.

– A korai elhatározások úgy látszik nálad mindennaposak, hiszen Demjén Ferenc honlapján kiderül, tízévesen írtál neki levelet, hogy szeretnél a zenekarában játszani. Azután kicsit később, de a kívánságod teljesült...

– A történet igaz. Volt néhány Demjén kazetta otthon, ami sokat pörgött és gondolom, ezen felbuzdulva éreztem azt, nekem is ott a helyem a zenekarban. Írtam is egy levelet, hogy vegyenek már be az együttesbe, mert pont ráérnék. A posta lassú volt, de végül sok-sok év után, 2019-ben beteljesült ez a gyermekkori képzelgés, és bekerültem a csapatba. Mondanom sem kell, ez nem kis megtiszteltetés.

– Térjünk még vissza a stúdióra! Itt vették fel a zenei részeit a hatalmas sikert hozó filmnek, a Hogyan tudnék élni címűnek. Ezen kívül kik azok, akik megfordultak a dunaújvárosi stúdiódban?

– A filmben mint zenei rendező vagyok megjelölve, de ennél sokkal szerteágazóbb volt a feladat. Menyhárt János gitárossal dolgoztunk a dalok újraformálásán, ami nem volt egyszerű, hiszen olyan dalokról beszélünk, amiket szinte mindenki ismer. Ez mindig veszélyes terep, mert akarva akaratlanul az eredetit hallja magában az ember. Hogy ekkora siker lett a film, az minden elképzelést felülmúlt. Szerintem még az alkotók részéről is. Pedig a saját "műveivel" kapcsolatban mindenkiben van egy egészséges, vagy egészségtelen elfogultság. Kinek hogy. Azt elárulhatom, elkezdődtek a második rész munkálatai, a színészek már voltak itt a stúdióban. A nagyobb projektek mellett néhány előadó jár hozzám, az egyikük a szintén dunaújvárosi Horváth Tamás. Mondhatni szakmailag együtt nőttünk fel, együtt fejlődtünk, gyerekkori jó barátok vagyunk. Minden sikere megérdemelt, nagyon sok munka van mögötte. Aki még rendszeresen jön hozzám, ő Nótár Mary, akivel szintén nagyon jó emberi kapcsolatban vagyunk. Máshogy ezt talán nem is lehet.