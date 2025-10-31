október 31., péntek

Újabb két Dunaferr cég felszámolását minősítette stratégiailag kiemelt jelentőségűnek a kormány

Címkék#dunaújvárosi vállalat#iparpolitikai#Duna Furnace Kft#stratégiailag státusz

A 2025. októbert 30-án megjelent Magyar Közlönyben a kormány újabb két, a Dunaferr-cégcsoporthoz tartozó dunaújvárosi vállalat felszámolását emelte kiemelt állami felügyelet alá. A döntéssel ezek az eljárások is stratégiailag kiemelt jelentőségű kategóriába kerültek, a térség gazdasági és iparbiztonsági szerepére hivatkozva.

Duol.hu

Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben: a kormány két további dunaújvárosi vállalat felszámolását minősítette stratégiailag kiemelt jelentőségűnek. A kabinet szerint az állami beavatkozás célja, hogy a cégcsoport adósságrendezése és a hitelezőkkel való megállapodás zavartalanul, felgyorsítva folytatódhasson.

stratégiailag kiemelt jelentőségű
A stratégiailag kiemelt jelentőségű státusz ma lép hatályba
Fotó: MW

Stratégiailag kiemelt jelentőségű Dunaferr cégek

A magyar kormány módosította korábbi rendeletét, amelyben stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősítette három, a dunaújvárosi Dunai Vasműhöz tartozó vállalat felszámolását. A 2025. október 30-án kihirdetett, és 2025. október 31-én hatályba lépett döntés szerint most további két cég került a kiemelt eljárásba.

Az eredetileg érintett vállalatok:

  • ISD DUNAFERR Zrt. (felszámolás alatt)
  • Duna Furnace Kft. (felszámolás alatt)
  • Dunarolling Kft. (felszámolás alatt)

A friss módosítással az alábbi társaságok is a kiemelt körbe kerültek:

  • ISD POWER Kft. (felszámolás alatt)
  • DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. (felszámolás alatt)

A Kormány indoklása szerint a Dunaferr-csoport bonyolult céghálózata, valamint a térség és a hazai ipar szempontjából kiemelkedő gazdasági és iparbiztonsági jelentősége miatt további szereplők felszámolását is kiemelten kell kezelni. A cél az, hogy az állam felügyelje a folyamatot, elősegítse a tartozások rendezését, és támogassa a megállapodást a hitelezőkkel.

A stratégiailag kiemelt státusz gyorsabb és ellenőrzöttebb eljárást tesz lehetővé, valamint biztosítja, hogy a cégcsoport felszámolása a gazdasági érdekek szem előtt tartásával történjen.

Hallotta már, hogy a a Dunarolling új felszámolót kapott?

A Dunaferr-csoport körüli gazdasági és iparpolitikai ügyek megoldása továbbra is kiemelt kormányzati figyelmet élvez. Új szakaszába lépett a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. felszámolási eljárása, hiszen a Dunarolling új felszámolót kapott.

 

