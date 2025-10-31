1 órája
Újabb két Dunaferr cég felszámolását minősítette stratégiailag kiemelt jelentőségűnek a kormány
A 2025. októbert 30-án megjelent Magyar Közlönyben a kormány újabb két, a Dunaferr-cégcsoporthoz tartozó dunaújvárosi vállalat felszámolását emelte kiemelt állami felügyelet alá. A döntéssel ezek az eljárások is stratégiailag kiemelt jelentőségű kategóriába kerültek, a térség gazdasági és iparbiztonsági szerepére hivatkozva.
Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben: a kormány két további dunaújvárosi vállalat felszámolását minősítette stratégiailag kiemelt jelentőségűnek. A kabinet szerint az állami beavatkozás célja, hogy a cégcsoport adósságrendezése és a hitelezőkkel való megállapodás zavartalanul, felgyorsítva folytatódhasson.
Stratégiailag kiemelt jelentőségű Dunaferr cégek
A magyar kormány módosította korábbi rendeletét, amelyben stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősítette három, a dunaújvárosi Dunai Vasműhöz tartozó vállalat felszámolását. A 2025. október 30-án kihirdetett, és 2025. október 31-én hatályba lépett döntés szerint most további két cég került a kiemelt eljárásba.
Az eredetileg érintett vállalatok:
- ISD DUNAFERR Zrt. (felszámolás alatt)
- Duna Furnace Kft. (felszámolás alatt)
- Dunarolling Kft. (felszámolás alatt)
A friss módosítással az alábbi társaságok is a kiemelt körbe kerültek:
- ISD POWER Kft. (felszámolás alatt)
- DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. (felszámolás alatt)
A Kormány indoklása szerint a Dunaferr-csoport bonyolult céghálózata, valamint a térség és a hazai ipar szempontjából kiemelkedő gazdasági és iparbiztonsági jelentősége miatt további szereplők felszámolását is kiemelten kell kezelni. A cél az, hogy az állam felügyelje a folyamatot, elősegítse a tartozások rendezését, és támogassa a megállapodást a hitelezőkkel.
A stratégiailag kiemelt státusz gyorsabb és ellenőrzöttebb eljárást tesz lehetővé, valamint biztosítja, hogy a cégcsoport felszámolása a gazdasági érdekek szem előtt tartásával történjen.
