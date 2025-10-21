1 órája
Stratégiai lépés: a Dunaferr felszámolása kormánybiztos irányításával
Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását
A Dunaferr felszámolását kormánybiztos irányítja a továbbiakban – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda.
Nemesek találkozója az adonyi kúriában a Csáky-családdal is
Megemlékezés, tisztelgés volt október első hétvégéjén Adonyban. Gróf Wenckheim Lászlóné gróf Csáky Ilona szervezésével jött össze a találkozó. Három Zichy-ág leszármazottai találkoztak Adonyban, hogy tiszteletüket tegyék őseik sírjánál.
Új szórakozóhely nyílik Dunaújvárosban
Bővül a kikapcsolódási lehetőségek tárháza Dunaújvárosban. Új szórakozóhely nyitja meg kapuit, ahol élőzenés fellépések is lesznek.
Nagyobb biztonságban a pusztaszabolcsiak az új tűzoltóautó érkezésével
Korszerűbb és fiatalabb tűzoltóautóval menthetnek életet és értéket a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.