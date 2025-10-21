október 21., kedd

DUOL

1 órája

Stratégiai lépés: a Dunaferr felszámolása kormánybiztos irányításával

Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket Dunaújvárosból és környékéről. Napi összefoglalónkban gyorsan és átláthatóan megtalál mindent, ami ma történt.

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását

A Dunaferr felszámolását kormánybiztos irányítja a továbbiakban – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Nemesek találkozója az adonyi kúriában a Csáky-családdal is

Megemlékezés, tisztelgés volt október első hétvégéjén Adonyban. Gróf Wenckheim Lászlóné gróf Csáky Ilona szervezésével jött össze a találkozó. Három Zichy-ág leszármazottai találkoztak Adonyban, hogy tiszteletüket tegyék őseik sírjánál.

Új szórakozóhely nyílik Dunaújvárosban

Bővül a kikapcsolódási lehetőségek tárháza Dunaújvárosban. Új szórakozóhely nyitja meg kapuit, ahol élőzenés fellépések is lesznek.

Nagyobb biztonságban a pusztaszabolcsiak az új tűzoltóautó érkezésével

Korszerűbb és fiatalabb tűzoltóautóval menthetnek életet és értéket a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.

