Egyházi vezető is a béke pártján

1 órája

Spányi Antal megyéspüspök aláírásával is a béke mellett állt ki

Egyházi támogatást is kapott a Fidesz békepárti kampánya. Spányi Antal megyéspüspök aláírásával csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, amely a béke fontosságát hangsúlyozza és elutasítja a háborús politikát.

Duol.hu

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán számolt be arról, hogy újabb támogató csatlakozott a Fidesz országos békepárti kezdeményezéséhez. Spányi Antal megyéspüspök is aláírta a petíciót, amelynek célja, hogy – a kormánypárt megfogalmazása szerint – hogy nemet mondjon Brüsszel háborús terveire.

Spányi Antal
Spányi Antal megyéspüspök aláírásával is a béke mellett áll ki
Forrás: Dr. Molnár Krisztián Facebook oldala

Spányi Antal is csatlakozott a kezdeményezéshez 

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott:

A legmegtisztelőbb támogató aláírás… Excellenciás Spányi Antal megyéspüspök úr a mai napon támogatói aláírásával is kifejezte, NEM-et kell, hogy mondjunk Brüsszel háborús terveire. Püspök Atya mindig is az emberi életek védelmezése és a béke pártján állt, hálásan köszönjük személyes példamutatását!

Dr. Molnár Krisztián hozzátette, fontosnak tartja, hogy minél többen kövessék a megyéspüspök példáját, és aláírásukkal támogassák a béke ügyét.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
