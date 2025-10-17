Spányi Antal megyéspüspök aláírásával is a béke mellett állt ki

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán számolt be arról, hogy újabb támogató csatlakozott a Fidesz országos békepárti kezdeményezéséhez. Spányi Antal megyéspüspök is aláírta a petíciót, amelynek célja, hogy – a kormánypárt megfogalmazása szerint – hogy nemet mondjon Brüsszel háborús terveire.

Spányi Antal megyéspüspök aláírásával is a béke mellett áll ki

Forrás: Dr. Molnár Krisztián Facebook oldala

Spányi Antal is csatlakozott a kezdeményezéshez

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott:

A legmegtisztelőbb támogató aláírás… Excellenciás Spányi Antal megyéspüspök úr a mai napon támogatói aláírásával is kifejezte, NEM-et kell, hogy mondjunk Brüsszel háborús terveire. Püspök Atya mindig is az emberi életek védelmezése és a béke pártján állt, hálásan köszönjük személyes példamutatását!

Dr. Molnár Krisztián hozzátette, fontosnak tartja, hogy minél többen kövessék a megyéspüspök példáját, és aláírásukkal támogassák a béke ügyét.