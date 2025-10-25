Erre nincs képzés: olyan "tánc" a sírásás, amit fél szível nem lehet csinálni

– Sokan gondolják, hogy a sírásó erős ember, aki egész nap ás. Pedig ez csak a felszín – mondja Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szakszolgáltatók Egyesületének elnöke.– Ahhoz, hogy valaki sírásó legyen, elsősorban lelkileg kell erősnek lennie. Nap mint nap találkozik tragédiákkal, gyásszal, és mégis ott kell állnia, nyugodtan, méltósággal, hibátlanul. Nálunk a hibaszázalék zéró.

A sírásó szakma minden évben versenyen méri össze szaktudását Fotó: Duol

Valóban, ha valaki ügyetlen, figyelmetlen, ha hibázik, akkor fájdalmat okoz a hozzátartozóknak. Teljesen nyilvánvalóan pótolhatatlan hibát vét. Éppen ezért kapom fel arra a fejem, amikor Palkovics Katalin arról beszél, hogy szakmában nincs hivatalos képzés – a tudást egymástól tanulják a mesterek. A mozdulatokat, a csendes jelenlétet, a gyászolókkal való bánásmódot. Miután szóvá teszem, hogy némileg abszurdnak tűnik a sírásó verseny, hevesen reagál:

– Minden szakmának, hivatásnak vannak versenyei. A sírásóknak miért nem lehet? Ráadásul nem is alacsonyabb rendű szakma ez, még akkor is, ha ezt nem lehet iskolában megtanulni. Ez a munka egyszerre fizikai és lelki szolgálat.

A sírásó névtelen, arctalan, jelenlétét elhomályosítja a bánat, a fájdalom, a sír.... Ám minden mozdulatát a gyászolók tekintete felügyeli. Mínusz tíz fokban, jeges földben, vagy negyven fokos napsütésben is helyt kell állnia, mert a temetés nem halasztható.

–A temetés a családnak a legfájdalmasabb, legérzékenyebb esemény. Ezért kell ott lenni testben és lélekben is– magyarázza a szakma fontosságát Palkovics Katalin.

Itt mindenkinek megvan a helye Fotó: SeventyFour

Megemlítem, hogy aki valaha figyelte egy temetésen a mozdulatokat, annak feltűnt, hogy minden gesztus, minden lépés összehangolt. Ki áll a koporsó jobb oldalán, ki a balon, ki a hátulján – mindennek megvan a helye, ritmusa. A virágok sem „ledobálva” kerülnek a hant tetejére, hanem kegyelettel, sorrendben: a legközelebbi hozzátartozók koszorúi kerülnek legfelülre.

– Ez rutin. De nálunk a rutin is tiszteletből áll...

A sírásó mint ember

Nem egy egyszerű szakma. Így nem lepődöm meg, amikor az utánpótlásra kérdezek. Kijelenti, hogy ebben a szakmában egyre kevesebben maradnak. Nem csak azért, mert nehéz a munka, hanem mert kevesen bírják lelkileg. A társadalmi presztizse sem magas. Valljuk be, kicsit jobban hangzik, ha azt mondjuk, hogy a párom burkoló, mint az, ha sírásó... Pedig... nem kevésbé fontos a feladata, sőt... Palkovics Katalin éppen a sírásó szó mellékzöngéi miatt jobban szereti, ha a kollégáit kegyeleti munkatársaknak nevezik.