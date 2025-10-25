2 órája
Erre nincs képzés: olyan "tánc" a sírásás, amit fél szível nem lehet csinálni
Néhány hete Szekszárdon ismét országos sírásó versenyt rendeztek. De a lapátcsapások mögött sokkal többről van szó, mint egy gödör kiméréséről: ez az a hivatás, ahol a munka csendje a legmélyebb tiszteletről beszél. A sírásó nem csak földet mozgat – hanem méltóságot őriz.
– Sokan gondolják, hogy a sírásó erős ember, aki egész nap ás. Pedig ez csak a felszín – mondja Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szakszolgáltatók Egyesületének elnöke.– Ahhoz, hogy valaki sírásó legyen, elsősorban lelkileg kell erősnek lennie. Nap mint nap találkozik tragédiákkal, gyásszal, és mégis ott kell állnia, nyugodtan, méltósággal, hibátlanul. Nálunk a hibaszázalék zéró.
Valóban, ha valaki ügyetlen, figyelmetlen, ha hibázik, akkor fájdalmat okoz a hozzátartozóknak. Teljesen nyilvánvalóan pótolhatatlan hibát vét. Éppen ezért kapom fel arra a fejem, amikor Palkovics Katalin arról beszél, hogy szakmában nincs hivatalos képzés – a tudást egymástól tanulják a mesterek. A mozdulatokat, a csendes jelenlétet, a gyászolókkal való bánásmódot. Miután szóvá teszem, hogy némileg abszurdnak tűnik a sírásó verseny, hevesen reagál:
– Minden szakmának, hivatásnak vannak versenyei. A sírásóknak miért nem lehet? Ráadásul nem is alacsonyabb rendű szakma ez, még akkor is, ha ezt nem lehet iskolában megtanulni. Ez a munka egyszerre fizikai és lelki szolgálat.
A sírásó névtelen, arctalan, jelenlétét elhomályosítja a bánat, a fájdalom, a sír.... Ám minden mozdulatát a gyászolók tekintete felügyeli. Mínusz tíz fokban, jeges földben, vagy negyven fokos napsütésben is helyt kell állnia, mert a temetés nem halasztható.
–A temetés a családnak a legfájdalmasabb, legérzékenyebb esemény. Ezért kell ott lenni testben és lélekben is– magyarázza a szakma fontosságát Palkovics Katalin.
Megemlítem, hogy aki valaha figyelte egy temetésen a mozdulatokat, annak feltűnt, hogy minden gesztus, minden lépés összehangolt. Ki áll a koporsó jobb oldalán, ki a balon, ki a hátulján – mindennek megvan a helye, ritmusa. A virágok sem „ledobálva” kerülnek a hant tetejére, hanem kegyelettel, sorrendben: a legközelebbi hozzátartozók koszorúi kerülnek legfelülre.
– Ez rutin. De nálunk a rutin is tiszteletből áll...
A sírásó mint ember
Nem egy egyszerű szakma. Így nem lepődöm meg, amikor az utánpótlásra kérdezek. Kijelenti, hogy ebben a szakmában egyre kevesebben maradnak. Nem csak azért, mert nehéz a munka, hanem mert kevesen bírják lelkileg. A társadalmi presztizse sem magas. Valljuk be, kicsit jobban hangzik, ha azt mondjuk, hogy a párom burkoló, mint az, ha sírásó... Pedig... nem kevésbé fontos a feladata, sőt... Palkovics Katalin éppen a sírásó szó mellékzöngéi miatt jobban szereti, ha a kollégáit kegyeleti munkatársaknak nevezik.
Palkovics Katalin szerint itt csak a gyakorlatban derül ki, hogy ki az aki bírja, s ki az, akinek ez nem való:
– Van, aki már az első nap után azt mondja: köszöni, nem. És mi ezt elfogadjuk. Aki viszont marad, annak a hivatása lesz. Nem lehet fél szívvel csinálni.
Elmeséli, hogy a sírásó nem csak a temetéseken dolgozik. Ők mennek ki a helyszínre, ha valaki elhunyt. Ők segítenek a test mozgatásában, az elhunyt előkészítésében.
– Nem mindenki ágyban, párnák közt hal meg – pontosít a temetkezési vállalkozó, ezzel is jelezve, hogy a balesetek, az öngyilkosságok elhunytjaihoz is nekik kel kimenni. – Mi ott is helyt állunk, mert a tisztelet nem válogat.”
A munkát így is csak csapatban lehet végezni.
„Olyan ez, mint egy tánc” – meséli egy sírásó. „Tudjuk, ki mikor lép, mikor emel. Sokszor elég egy szemkontaktus, és mindenki tudja, mi a dolga.”
„Mintha a saját hozzátartozónkat temetnénk”
Palkovics Katalin szerint a temetkezési szolgáltatóknál ez nemcsak egy szép mondás, hanem szakmai alapelv is:
– Mindenkit úgy temetünk, mintha a saját családtagunk lenne.
Aki látta már, hogyan dolgoznak, tudja, hogy ez nem frázis. A sírásók tudják: a föld alatt is emberséggel kell bánni.
– És mennyi fizetést kapnak ezért?
– Többet, mint egy burkoló – mondja Palkovics Katalin.– De nem annyit, amennyit megérdemelnének. Ez egy hiányszakma. A jó sírásót meg kell becsülni, mert nem pótolható.
Amiről a számok beszélnek...
- Egy átlagos sír kiásása és visszatemetése kb. 2,5 köbméter föld mozgatását jelenti.
- Magyarországon nincs hivatalos sírásó szakképzés – a mesterséget cégen belüli betanítással lehet elsajátítani.
- Egy sírásó évente átlagosan 250–300 temetésen dolgozik, de a járvány éveiben ez a szám megduplázódott.
- A sírásók fizikai teljesítménye napi szinten eléri egy építőipari munkás terhelését, de a mentális igénybevétel többszöröse.
(Forrás: Magyar Temetkezési Szakszolgáltatók Egyesülete, 2024-es szakmai összegzés)
Befejezésül: A föld visszatér a helyére. A hant kisimul, a virágok elrendeződnek. A sírásó hátralép, megigazítja a sapkáját, és csendben elindul a következő felé. Nem hős, nem művész, nem orvos — ő már csak az utolsó utunkért felel... és ez sem kevés...