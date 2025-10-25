Erre nincs képzés: olyan "tánc" a sírásás, amit fél szível nem lehet csinálni

– Sokan gondolják, hogy aki sírásó az erős ember, aki egész nap ás. Pedig ez csak a felszín – mondja Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szakszolgáltatók Egyesületének elnöke, akivel a sírásó szakma megbecsüléséről, szakmai kihívásairól és művelőiről beszélgettünk.– Ahhoz, hogy valaki sírásó legyen, elsősorban lelkileg kell erősnek lennie. Nap mint nap találkozik tragédiákkal, gyásszal, és mégis ott kell állnia, nyugodtan, méltósággal, hibátlanul. Nálunk a hibaszázalék zéró.

A sírásó szakma minden évben versenyen méri össze szaktudását Fotó: Duol

Valóban, ha valaki ügyetlen, figyelmetlen, ha hibázik, akkor fájdalmat okoz a hozzátartozóknak. Teljesen nyilvánvalóan pótolhatatlan hibát vét. Éppen ezért kapom fel arra a fejem, amikor Palkovics Katalin arról beszél, hogy a temetkezés Magyarországon nem igényel szakképesítést, azazlelk nincs hivatalos képzés – a tudást egymástól tanulják a mesterek. A mozdulatokat, a csendes jelenlétet, a gyászolókkal való bánásmódot. Miután szóvá teszem, hogy némileg abszurdnak tűnik a sírásó verseny, hevesen reagál:

– Minden szakmának, hivatásnak vannak versenyei. A sírásóknak miért nem lehet? Ráadásul nem is alacsonyabb rendű szakma ez, még akkor is, ha ezt nem lehet iskolában megtanulni. Ez a munka egyszerre fizikai és lelki szolgálat.

A sírásó névtelen, arctalan, jelenlétét elhomályosítja a bánat, a fájdalom, a sír.... Ám minden mozdulatát a gyászolók tekintete felügyeli. Mínusz tíz fokban, jeges földben, vagy negyven fokos napsütésben is helyt kell állnia, mert a temetés nem halasztható.

–A temetés a családnak a legfájdalmasabb, legérzékenyebb esemény. Ezért kell ott lenni testben és lélekben is– magyarázza a szakma fontosságát Palkovics Katalin.

Itt mindenkinek megvan a helye Fotó: SeventyFour

Megemlítem, hogy aki valaha figyelte egy temetésen a mozdulatokat, annak feltűnt, hogy minden gesztus, minden lépés összehangolt. Ki áll a koporsó jobb oldalán, ki a balon, ki a hátulján – mindennek megvan a helye, ritmusa. A virágok sem „ledobálva” kerülnek a hant tetejére, hanem kegyelettel, sorrendben: a legközelebbi hozzátartozók koszorúi kerülnek legfelülre.