Tegnap, 7:00
Erre nincs képzés: olyan "tánc" a sírásás, amit fél szível nem lehet csinálni
Néhány hete Szekszárdon ismét országos sírásó versenyt rendeztek. De a lapátcsapások mögött sokkal többről van szó, mint egy gödör kiméréséről: ez az a hivatás, ahol a munka csendje a legmélyebb tiszteletről beszél. A sírásó szakma képviselője nem csak földet mozgat – hanem méltóságot őriz.
– Sokan gondolják, hogy aki sírásó az erős ember, aki egész nap ás. Pedig ez csak a felszín – mondja Palkovics Katalin, a Magyar Temetkezési Szakszolgáltatók Egyesületének elnöke, akivel a sírásó szakma megbecsüléséről, szakmai kihívásairól és művelőiről beszélgettünk.– Ahhoz, hogy valaki sírásó legyen, elsősorban lelkileg kell erősnek lennie. Nap mint nap találkozik tragédiákkal, gyásszal, és mégis ott kell állnia, nyugodtan, méltósággal, hibátlanul. Nálunk a hibaszázalék zéró.
Valóban, ha valaki ügyetlen, figyelmetlen, ha hibázik, akkor fájdalmat okoz a hozzátartozóknak. Teljesen nyilvánvalóan pótolhatatlan hibát vét. Éppen ezért kapom fel arra a fejem, amikor Palkovics Katalin arról beszél, hogy a temetkezés Magyarországon nem igényel szakképesítést, azazlelk nincs hivatalos képzés – a tudást egymástól tanulják a mesterek. A mozdulatokat, a csendes jelenlétet, a gyászolókkal való bánásmódot. Miután szóvá teszem, hogy némileg abszurdnak tűnik a sírásó verseny, hevesen reagál:
– Minden szakmának, hivatásnak vannak versenyei. A sírásóknak miért nem lehet? Ráadásul nem is alacsonyabb rendű szakma ez, még akkor is, ha ezt nem lehet iskolában megtanulni. Ez a munka egyszerre fizikai és lelki szolgálat.
A sírásó névtelen, arctalan, jelenlétét elhomályosítja a bánat, a fájdalom, a sír.... Ám minden mozdulatát a gyászolók tekintete felügyeli. Mínusz tíz fokban, jeges földben, vagy negyven fokos napsütésben is helyt kell állnia, mert a temetés nem halasztható.
–A temetés a családnak a legfájdalmasabb, legérzékenyebb esemény. Ezért kell ott lenni testben és lélekben is– magyarázza a szakma fontosságát Palkovics Katalin.
Megemlítem, hogy aki valaha figyelte egy temetésen a mozdulatokat, annak feltűnt, hogy minden gesztus, minden lépés összehangolt. Ki áll a koporsó jobb oldalán, ki a balon, ki a hátulján – mindennek megvan a helye, ritmusa. A virágok sem „ledobálva” kerülnek a hant tetejére, hanem kegyelettel, sorrendben: a legközelebbi hozzátartozók koszorúi kerülnek legfelülre.
– Ez rutin. De nálunk a rutin is tiszteletből áll...
A sírásó szakma megítélése
Nem egy egyszerű szakma. Így nem lepődöm meg, amikor az utánpótlásra kérdezek. Kijelenti, hogy ebben a szakmában egyre kevesebben maradnak. Nem csak azért, mert nehéz a munka, hanem mert kevesen bírják lelkileg. A társadalmi presztizse sem magas. Valljuk be, kicsit jobban hangzik, ha azt mondjuk, hogy a párom burkoló, mint az, ha sírásó... Pedig... nem kevésbé fontos a feladata, sőt... Palkovics Katalin éppen a sírásó szó mellékzöngéi miatt jobban szereti, ha a kollégáit kegyeleti munkatársaknak nevezik.
Palkovics Katalin, elnök szerint itt csak a gyakorlatban derül ki, hogy ki az aki bírja, s ki az, akinek ez nem való:
– Van, aki már az első nap után azt mondja: köszöni, nem. És mi ezt elfogadjuk. Aki viszont marad, annak a hivatása lesz. Nem lehet fél szívvel csinálni.
Elmeséli, hogy a sírásó nem csak a temetéseken dolgozik. Ők mennek ki a helyszínre, ha valaki elhunyt. Ők segítenek a test mozgatásában, az elhunyt előkészítésében.
– Nem mindenki ágyban, párnák közt hal meg – pontosít a temetkezési vállalkozó, ezzel is jelezve, hogy a balesetek, az öngyilkosságok elhunytjaihoz is nekik kel kimenni. – Mi ott is helyt állunk, mert a tisztelet nem válogat.”
A munkát így is csak csapatban lehet végezni.
„Olyan ez, mint egy tánc” – meséli egy sírásó. „Tudjuk, ki mikor lép, mikor emel. Sokszor elég egy szemkontaktus, és mindenki tudja, mi a dolga.”
„Mintha a saját hozzátartozónkat temetnénk”
Palkovics Katalin szerint a temetkezési szolgáltatóknál ez nemcsak egy szép mondás, hanem szakmai alapelv is:
– Mindenkit úgy temetünk, mintha a saját családtagunk lenne.
Aki látta már, hogyan dolgoznak, tudja, hogy ez nem frázis. A sírásók tudják: a föld alatt is emberséggel kell bánni.
– És mennyi fizetést kapnak ezért?
– Többet, mint egy burkoló – mondja Palkovics Katalin.– De nem annyit, amennyit megérdemelnének. Ez egy hiányszakma. A jó sírásót meg kell becsülni, mert nem pótolható.
Amiről a számok beszélnek...
- Egy átlagos sír kiásása és visszatemetése kb. 2,5 köbméter föld mozgatását jelenti.
- Magyarországon nincs hivatalos sírásó szakképzés – a mesterséget cégen belüli betanítással lehet elsajátítani.
- Egy sírásó évente átlagosan 250–300 temetésen dolgozik, de a járvány éveiben ez a szám megduplázódott.
- A sírásók fizikai teljesítménye napi szinten eléri egy építőipari munkás terhelését, de a mentális igénybevétel többszöröse.
(Forrás: Magyar Temetkezési Szakszolgáltatók Egyesülete, 2024-es szakmai összegzés)
Befejezésül: A föld visszatér a helyére. A hant kisimul, a virágok elrendeződnek. A sírásó hátralép, megigazítja a sapkáját, és csendben elindul a következő felé. Nem hős, nem művész, nem orvos — ő már csak az utolsó utunkért felel... és ez sem kevés...