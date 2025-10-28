Válságban a Rockmaraton? A szervezők megszólaltak

A Rockmaraton szervezői közösségi oldalukon osztották meg, hogy a jelenlegi zenei és fesztiválpiaci helyzet komoly nehézségeket okoz. Az elmúlt években több magyar fesztivál is megszűnt vagy szüneteltette működését, és az is aggasztó, hogy még Európa legnagyobb rendezvényeinek jövője is bizonytalanná vált.

2024-ben a Judas Priest is fellépett a Rockmaratonon Dunaújvárosban

Fotó: DH-archív

Merre tovább Rockmaraton?

A Rockmaraton mindig saját kockázatvállalással működött, elsősorban jegybevételből és vendéglátásból finanszírozva magát, érdemi szponzori háttér nélkül. Azonban az utóbbi évek jelentős költségnövekedése már elérte azt a szintet, amit sem a szervezők, sem a látogatók nem tudnak viselni. A csapat most mindent újragondol: a cél, hogy a fesztivál hiteles, fenntartható és méltó maradjon a közönségéhez.

A közlemény szerint a Rockmaraton nem tűnik el, de a jövője tervezést és türelmet igényel. A szervezők folyamatosan tájékoztatják majd a rajongókat, és azt kérik: „A rock mutassa meg az erejét és az összetartozását – így lehetünk igazán láthatóak.”

A Rockmaratonnak 2015 óta a dunaújvárosi Szalki-szigeti kemping ad otthont, sokak nagy örömére. Reméljük a fesztivál túléli a nehézségeket és 2026-ban újra sátrat ver Dunaújvárosban.

Az idei fesztivál sikeres volt

