Szlengből történelem

2 órája

Makuka, stoki, sparhelt – kommentekben éledt újra a múlt

Címkék#komment#mazsola tádé#generáció#korszak

Egy Facebook-kérdésből igazi nosztalgiabomba lett: közel százötvenen idézték fel gyerekkoruk emlékeit, tárgyait és kifejezéseit. A retró szavak mögött egy egész korszak bújik meg — a játékos utcák, a sparheltes konyhák és a hétfői adásszünetek világa.

Varga Zsófia

A kérdés egyszerű volt, a válaszok viszont egy egész korszakot idéztek meg: „Anélkül, hogy elárulnád, mikor születtél, írj valamit, amit a mai fiatalok már nem értenek!” A kommentek között hamar előkerültek a retró szavak, amelyek egy letűnt, mégis szeretettel őrzött világ hangulatát idézik. 

retró szavak
A retró szavak köré épülő közösségi bejegyzés igazi időutazássá vált, amely egy letűnt korszak hangulatát idézte meg.
Fotó: Shutterstock/illusztráció

A bejegyzés alatt csaknem százötven hozzászólás gyűlt össze – nosztalgikus, vicces, megható és sokszor elgondolkodtató válaszokkal. Volt, aki csak egy-egy szót írt: Moncsicsi, Fabulon, stoki, sparhelt. Mások hosszabban meséltek, életérzést idézve:

„Nyáron reggeltől estig lent voltunk, csak akkor mentünk haza, mikor este a lámpák kivilágítottak.”
„Kint az utcán játszottunk bárkivel – magyar, cigány, szegény, gazdag – be is hívtuk egymást enni és inni, ítélkezés nélkül.”

A válaszokból egy olyan világ bontakozott ki, ahol hétfőn még nem volt tévéadás, egyetlen focilabda köré egész utca gyűlt össze, és ahol a „Tanárnőnek tisztelettel jelentem” természetes megszólalás volt. A kommentekből kirajzolódott egy kor, amely nemcsak tárgyaiban, hanem értékrendjében is más volt – őszintébb, közvetlenebb, közösségibb. Íme, összegyűjtöttük a legérdekesebb kommenteket, melyeket kategóriákba rendeztünk, retró szavak és kifejezések és jelentésük. 

Gyerekkor és játék – amikor elég volt egy gombfoci 

A gyerekkor világa a szabadságról, az utcáról és a képzelet erejéről szólt. Nem volt okostelefon, wifi, sem streaming, helyette ott volt a tengó, a számháború és a mászókafogó, a délutánokat pedig a lámpa fénye zárta, ami jelezte: ideje hazamenni.

A gyerekek megtanulták, hogyan lehet egyetlen labdából egész délutánt varázsolni, hogyan kell csapatban gondolkodni, és hogyan születik barátság egy játszótéri vita után. A képernyős hősök (Bobo és Góliát, Mazsola és Tádé, Kockásfülű nyúl) a történetmesélés melegségét adták, de a napok igazi színterei az utcák, udvarok és grundok voltak.

Mi megkérdeztük, önök válaszoltak
Forrás:  Facebook

Retró otthon – sparhelt, Fabulon és zsírosbödön

A retró otthon a család, a biztonság és a takarékosság színtere volt. A sparhelt körül melegedett a család, a zsírosbödön és a demizson a leleményes háztartás jelképei voltak, a stelázsi pedig a rend és az otthonosság szimbóluma.

A TV Maci, a hétfői adásszünet, a tárcsázós telefon, a magnó és a Commodore 64 mind a korszak hétköznapjainak technológiáját jelentették. Minden tárgynak volt története, minden mozdulat mögött ott volt a kézműves gondosság és a „jó lesz ez még valamire” bölcsessége. Az otthon akkor nem tárgyakból, hanem történetekből épült.

Közösségi élet és értékek – amikor a tisztelet és a becsület még nem volt retró

Sokan nem tárgyakat, hanem értékeket idéztek fel: a tiszteletet, becsületet, figyelmességet és az őszinte, közvetlen emberi kapcsolatokat. A kommentelők sorra említették, hogy „akkoriban nem számított, ki honnan jött” – együtt játszott mindenki, és a kapuk nyitva álltak egymás előtt.

A közösségi életet rítusok és szokások tartották össze: májusfa-állítás, szerenád, fáklyás felvonulás vagy épp a társadalmi munka. A kapcsolatokban ott volt a felelősség, a gesztusokban az odafigyelés, a mindennapokban pedig a kölcsönös megbecsülés.

Iskola világa – kisdobosok és úttörők 

Az iskola nemcsak a tanulás, hanem az értékátadás tere volt. A kisdobos és úttörő jelvények a közösséghez tartozást, a felelősségvállalást jelentették. A „Tanárnőnek tisztelettel jelentem” nem puszta formula volt, hanem a tisztelet és a szabálytisztelet természetes kifejeződése.

Az iskolaköpeny, a tantusz vagy a mártogatós toll mind a mindennapi fegyelem, a rend és a tanulás apró, mégis meghatározó elemei voltak. A játék és tanulás itt sem vált szét teljesen: számháború, tengó, ugrálógumi, ezek mind segítettek abban, hogy a gyerekek megtanulják az együttműködést és a versengés határait.

Retró szavak - szabadidő és ünnepek 

A szabadidőben a szabadság nem digitális kijelzőn, hanem a szabad ég alatt létezett. A szabad szombat igazi ajándék volt, a Vasárnapi Matiné és a Parkettás Disco pedig közösségi események, ahol generációk találkoztak.

A Balatoni világos, az ötvenfilléres fagyi és az utcai játékok a nyár ízeit hozták vissza, a májusfa-állítás és a fáklyás felvonulás pedig a közösség ünnepeit. Ezek az apró szokások a közös élményeket, a figyelmességet és az összetartozás érzését erősítették.

Nyelv és kultúra kapcsolata

A hozzászólások nemcsak emlékek voltak, hanem kulturális tükör is. A Moncsicsi, Mazsola és Tádé, TV Maci, sparhelt vagy tengó olyan szavak, amelyek egy egész generációt azonosítanak.

Ezek a kifejezések, tárgyak és szokások közvetítik a közösség nyelvét, értékeit és szellemiségét. A múlt nyelve, tárgyai és szokásai nem csupán nosztalgikus emlékek: szorosan összefonódtak a közösségi felelősséggel, a kapcsolatok melegségével és azzal az életigenléssel, ami sokak szerint már kiment a divatból.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
