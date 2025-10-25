Makuka, stoki, sparhelt – kommentekben éledt újra a múlt

A kérdés egyszerű volt, a válaszok viszont egy egész korszakot idéztek meg: „Anélkül, hogy elárulnád, mikor születtél, írj valamit, amit a mai fiatalok már nem értenek!” A kommentek között hamar előkerültek a retró szavak, amelyek egy letűnt, mégis szeretettel őrzött világ hangulatát idézik.

A retró szavak köré épülő közösségi bejegyzés igazi időutazássá vált, amely egy letűnt korszak hangulatát idézte meg.

Fotó: Shutterstock/illusztráció

A bejegyzés alatt csaknem százötven hozzászólás gyűlt össze – nosztalgikus, vicces, megható és sokszor elgondolkodtató válaszokkal. Volt, aki csak egy-egy szót írt: Moncsicsi, Fabulon, stoki, sparhelt. Mások hosszabban meséltek, életérzést idézve:

„Nyáron reggeltől estig lent voltunk, csak akkor mentünk haza, mikor este a lámpák kivilágítottak.”

„Kint az utcán játszottunk bárkivel – magyar, cigány, szegény, gazdag – be is hívtuk egymást enni és inni, ítélkezés nélkül.”

A válaszokból egy olyan világ bontakozott ki, ahol hétfőn még nem volt tévéadás, egyetlen focilabda köré egész utca gyűlt össze, és ahol a „Tanárnőnek tisztelettel jelentem” természetes megszólalás volt. A kommentekből kirajzolódott egy kor, amely nemcsak tárgyaiban, hanem értékrendjében is más volt – őszintébb, közvetlenebb, közösségibb. Íme, összegyűjtöttük a legérdekesebb kommenteket, melyeket kategóriákba rendeztünk, retró szavak és kifejezések és jelentésük.

Gyerekkor és játék – amikor elég volt egy gombfoci

A gyerekkor világa a szabadságról, az utcáról és a képzelet erejéről szólt. Nem volt okostelefon, wifi, sem streaming, helyette ott volt a tengó, a számháború és a mászókafogó, a délutánokat pedig a lámpa fénye zárta, ami jelezte: ideje hazamenni.

A gyerekek megtanulták, hogyan lehet egyetlen labdából egész délutánt varázsolni, hogyan kell csapatban gondolkodni, és hogyan születik barátság egy játszótéri vita után. A képernyős hősök (Bobo és Góliát, Mazsola és Tádé, Kockásfülű nyúl) a történetmesélés melegségét adták, de a napok igazi színterei az utcák, udvarok és grundok voltak.

Mi megkérdeztük, önök válaszoltak

Forrás: Facebook

Retró otthon – sparhelt, Fabulon és zsírosbödön

A retró otthon a család, a biztonság és a takarékosság színtere volt. A sparhelt körül melegedett a család, a zsírosbödön és a demizson a leleményes háztartás jelképei voltak, a stelázsi pedig a rend és az otthonosság szimbóluma.