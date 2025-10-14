Dunaújvárosba is befutott a Retro Konvoj

Vágó Piros és Dénes Tamás erősítést kaptak: Gudics Máté, a Megasztár 7. évadának győztese is csatlakozott hozzájuk, és együtt járják az országot a Retro Konvoj keretében. A Retro Konvoj a Retro Rádió egyik különleges, országjáró műsora, amely során a rádió stábja látogat el különböző városokba. A műsorvezetők, Vágó Piros és Dénes Tamás, személyesen is találkoznak a hallgatókkal, közös fényképeket készítenek, és közvetítik az eseményeket a rádió és a közösségi média felületein. A célja, hogy a hallgatók ne csak a rádió hullámhosszán, hanem személyesen is élvezhessék a műsorokat, és közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a műsorvezetőkkel. A program során a stáb egy mozgó stúdióval járja az országot, és az adásokat a helyszínekről közvetítik. A Retro Konvoj természetesen nyereményekkel is készül, így érdemes részt venni a programon. Az aktuális helyszínekért és időpontokért figyeljék az adást.

Retro Konvoj Dunaújvárosban: Vágó Piros, Dénes Tamás és Gudics Máté személyesen találkoztak a rajongókkal, nyereményekkel várták a résztvevőket

Forrás: Retro Rádió Facebook-oldala