október 14., kedd

Helén névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro Rádió

1 órája

Dunaújvárosba is befutott a Retro Konvoj

Címkék#nyeremény#Dunaújvaros#Gudics Máté#Retro Konvoj#Retro Rádió#Vágó Piros#esemény#Dénes Tamás

A Retro Konvoj állomásai között Dunaújváros is szerepelt. A szerencsések személyesen is találkozhattak a csapattal, és részesei lehettek egy különleges élménynek.

Duol.hu

Vágó Piros és Dénes Tamás erősítést kaptak: Gudics Máté, a Megasztár 7. évadának győztese is csatlakozott hozzájuk, és együtt járják az országot a Retro Konvoj keretében. A Retro Konvoj a Retro Rádió egyik különleges, országjáró műsora, amely során a rádió stábja látogat el különböző városokba. A műsorvezetők, Vágó Piros és Dénes Tamás, személyesen is találkoznak a hallgatókkal, közös fényképeket készítenek, és közvetítik az eseményeket a rádió és a közösségi média felületein. A célja, hogy a hallgatók ne csak a rádió hullámhosszán, hanem személyesen is élvezhessék a műsorokat, és közvetlen kapcsolatba kerülhessenek a műsorvezetőkkel. A program során a stáb egy mozgó stúdióval járja az országot, és az adásokat a helyszínekről közvetítik. A Retro Konvoj természetesen nyereményekkel is készül, így érdemes részt venni a programon. Az aktuális helyszínekért és időpontokért figyeljék az adást.

Retro Konvoj
Retro Konvoj Dunaújvárosban: Vágó Piros, Dénes Tamás és Gudics Máté személyesen találkoztak a rajongókkal, nyereményekkel várták a résztvevőket
Forrás: Retro Rádió Facebook-oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu