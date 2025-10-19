WC-trükkös betörők Fejér vármegyében: nyugdíjasok a célpontok!

Tárlapunkhoz a FEOL.hu-hoz érkezett információk alapján ismeretlen elkövetők — két férfi és egy nő — Székesfehérváron alkalmazták a „mosdós trükköt” áldozatuknál. Az egyikük a mosdót kérte el, a másik egy pohár vizet kért, miközben a harmadik társuk kihasználta a helyzetet és szinte mindent eltulajdonított, ami a kezébe akadt. Tárlapunk a betöréssel kapcsolatban felkereste a rendőrséget.

Rendőrség figyelmeztet: Székesfehérváron sorozatbetörők fosztogatják a családi házakat WC-s trükköt alkalmazva.

Fotó: Fotó: Lapis Renáta / Forrás: Forrás: MTVA/Bizományosi

A rendőrség elmondta, hogy Székesfehérváron több hasonló bűncselekmény is történt:

Szerdán egy órán belül két bejelentés is érkezett a rendőrségre Székesfehérváron. A jelzések hasonló módszerrel, feltehetően azonos elkövetői körhöz köthető bűncselekményekről szóltak. Elsőként a Neumann János utcából, majd röviddel később a Bulcsú utcából tettek bejelentést arról, hogy egy férfi és két nő különféle ürügyekkel bebocsátást kért az ingatlanokba. A gyanú szerint a társaság tagjai elterelték a lakók figyelmét, majd pénzt és ékszereket magukhoz véve távoztak. Munkatársaink mindkét helyszínen szemlét tartottak, tanúkat hallgattak meg, adatgyűjtést végeztek. Az elkövetők azonosítása és felkutatása válaszadásunk időpontjában is folyamatban van. Megállapítható, hogy az esetek egyediek, mivel Székesfehérváron több éve nem történt hasonló jellegű bűncselekmény

– tájékoztatta társlapunkat a rendőrség.

Figyelmeztetés a rendőrségtől

Ne engedjenek be ismeretleneket, főleg ha egyedül vannak otthon!

Gyanús személyeket azonnal jelentsenek a 112-es segélyhívón!

Ne tartsanak nagyobb készpénzt otthon, értékeiket zárják el!

Figyelmeztessék idős rokonokat és szomszédokat is a körültekintésre!

