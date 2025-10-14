Dunaújvárosi Egyetem
1 órája
Régi arcok, új élmények – egy nap, amikor újra összeérnek a generációk
A Dunaújvárosi Egyetem idén is megrendezi hagyományos Alma Mater találkozóját 2025. november 22-én.
Fotó: Duol-archív
Az esemény célja, hogy az egyetem – illetve jogelődjei – jubiláló és korábbi hallgatói újra találkozhassanak, felelevenítsék emlékeiket, valamint megismerjék az intézmény legújabb fejlesztéseit. A 2018-ban elindított kezdeményezés az évek során a Dunaújvárosi Egyetem egyik legkedveltebb közösségi eseményévé vált. Az idei rendezvény különlegessége, hogy minden egykori hallgató számára nyitott, függetlenül a végzés évétől, és a jelenlegi diákok is csatlakozhatnak.
