1 órája
Rajzpályázatot hirdetett a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Idén ősszel a képzelet és az irodalom találkozik Rácalmáson. Rajzpályázat hívja alkotásra mindazokat, akik szívesen megmutatnák, hogyan látják kedvenc könyvük világát.
Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva különleges felhívással várja a kreatív alkotókat a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár. A rajzpályázat célja, hogy a résztvevők a saját fantáziájuk segítségével újragondolják kedvenc könyvük világát – akár egy borító, akár egy illusztráció formájában.
Különleges rajzpályázat Rácalmáson – Fantázia, könyvek és színek
A pályázók újraalkothatják kedvenc könyvük borítóját, vagy elkészíthetik egy számukra kedves könyvrészlet illusztrációját – a technika szabadon választható, legyen az ceruza, festék, digitális rajz vagy kollázs. A szervezők a kreativitást és az egyéni látásmódot díjazzák, a legszerencsésebb alkotók könyvjutalomban részesülnek.
A kész műveket 2025. november 2-ig lehet beküldeni a [email protected] e-mail címre.
Korábban beszámoltunk arról is, hogy könyvbörzét tartottak a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban „Megunt könyvei új gazdára várnak” címmel. A rendezvény október 4-én várta az érdeklődőket, akik cserélhettek, válogathattak és árusíthattak is a könyvek között.
Emellett arról is hírt adtunk, hogy ötödik éve működik Rácalmáson a Rácalmási Glória Kamarakórus, amely számtalan felejthetetlen koncerttel örvendeztette meg a zene szerelmeseit. A legutóbbi koncertet a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szervezte, és 2025. október 3-án, pénteken este 17 órakor tartották.
