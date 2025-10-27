október 27., hétfő

Szabina névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti ünnepünk napján

1 órája

Polgárok emlékeztek a tsz-esítésről képekkel és koncerttel

Címkék#1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknap#Polgári Körök#nemzeti ünnep#Rácalmás

Rácalmási Polgári Egyesület 2025. október 23-án méltó módon ünnepelte a nemzeti ünnepet. A Sorsfordítás című kiállítás megnyitása és a zenés program különleges élményt nyújtott a Rácalmáson nemzeti ünnepünk napján a résztvevőknek.

Fekete Györgyi

Október 23-án a Rácalmási Polgári Egyesület méltó módon tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Rácalmáson nemzeti ünnepünk napján. Egyúttal a rendezvény fontos történelmi tanulságokat is felidézett.

Rácalmáson nemzeti ünnepünk
Emlékeztek a tsz-esítésre Rácalmáson nemzeti ünnepünk napján. Fotó: Ónodi Zoltán

Emlékek és élmények Rácalmáson nemzeti ünnepünk napján

A program első részében a Nemzeti Emlékezet Bizottság "Sorsfordítás" című tárlatát nyitották meg. A kiállítás a magyar paraszti társadalom megtörését és a vidék szocialista tragédiáját mutatja be – azt a folyamatot, amelyet a köznyelvben TSZ-esítésnek nevezünk. Az 1948 és 1961 között zajló kollektivizálás a magyar nép közel felét érintette, felszámolva a paraszti tulajdont, a hagyományos közösségeket és a vidéki életforma alapjait. A tárlat megrendítően, de tanulságosan tárja elénk ennek a korszaknak az állomásait és máig ható következményeit.

Klarinét és harmonika harmóniában. Fotó: Ónodi Zoltán

A megemlékezés második részében Sterner András klarinétművész és Kiss Péter harmonikaművész léptek színpadra. A két fiatal zenész több mint egy évtizedes barátsága és összhangja már az első pillanattól érezhető volt. Műsorukban a klarinét és a harmonika legkülönlegesebb oldalait mutatták be – a klasszikus dallamoktól egészen a könnyedebb zenei műfajokig. Előadásuk a rácalmási közönséget is magával ragadta, igazi zenei élménnyel ajándékozva meg minden résztvevőt.

A Rácalmási Polgári Egyesület színes és érdekes programokkal várja a közönséget. Fotó: Ónodi Zoltán

 A Rácalmási Polgári Egyesület immáron öt esztendeje szervez programokat, s igyekszik tartalmas és lélekemelő rendezvényekkel hozzájárulni Rácalmáson a polgári értékek népszerűsítéséhez. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu