Polgárok emlékeztek a tsz-esítésről képekkel és koncerttel

Október 23-án a Rácalmási Polgári Egyesület méltó módon tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Rácalmáson nemzeti ünnepünk napján. Egyúttal a rendezvény fontos történelmi tanulságokat is felidézett.

Emlékeztek a tsz-esítésre Rácalmáson nemzeti ünnepünk napján. Fotó: Ónodi Zoltán

Emlékek és élmények Rácalmáson nemzeti ünnepünk napján

A program első részében a Nemzeti Emlékezet Bizottság "Sorsfordítás" című tárlatát nyitották meg. A kiállítás a magyar paraszti társadalom megtörését és a vidék szocialista tragédiáját mutatja be – azt a folyamatot, amelyet a köznyelvben TSZ-esítésnek nevezünk. Az 1948 és 1961 között zajló kollektivizálás a magyar nép közel felét érintette, felszámolva a paraszti tulajdont, a hagyományos közösségeket és a vidéki életforma alapjait. A tárlat megrendítően, de tanulságosan tárja elénk ennek a korszaknak az állomásait és máig ható következményeit.

Klarinét és harmonika harmóniában. Fotó: Ónodi Zoltán

A megemlékezés második részében Sterner András klarinétművész és Kiss Péter harmonikaművész léptek színpadra. A két fiatal zenész több mint egy évtizedes barátsága és összhangja már az első pillanattól érezhető volt. Műsorukban a klarinét és a harmonika legkülönlegesebb oldalait mutatták be – a klasszikus dallamoktól egészen a könnyedebb zenei műfajokig. Előadásuk a rácalmási közönséget is magával ragadta, igazi zenei élménnyel ajándékozva meg minden résztvevőt.

A Rácalmási Polgári Egyesület színes és érdekes programokkal várja a közönséget. Fotó: Ónodi Zoltán

A Rácalmási Polgári Egyesület immáron öt esztendeje szervez programokat, s igyekszik tartalmas és lélekemelő rendezvényekkel hozzájárulni Rácalmáson a polgári értékek népszerűsítéséhez.