Búcsúztassuk az őszt együtt: ingyenes programok novemberben

Ne hagyjuk, hogy az ősz csak csendben távozzon! A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár november 13-án, 18 órától Márton-napi Őszbúcsúztató Kultúrkavalkádra invitálja a közönséget, ahol a vidámság, a zene és a tánc lesz a főszereplő. Most pedig lássuk milyen rácalmási programok várnak ránk a következő napokban, hetekben.

Rácalmási programok várják az érdeklődőket, hogy az ősz utolsó napjait zene, tánc és közösségi élmények kíséretében búcsúztassák

Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Rácalmási programok minden korosztálynak

A programban színház és nevetés várja a látogatókat: a Rájátszik társulat előadásában a klasszikus humorú „A hetvenkedő katona” története kel életre Plautus nyomán. A Glória Kamarakórus dallamai töltenek majd örömmel a termet és a szíveket, míg Iker Kamilla, néprajzkutató és táncszerető mesél a hagyományokról, a vidámságról és a Márton-napi csodákról.

A Barina Néptáncegyüttes táncosai nemcsak bemutatnak, hanem a közönséget is mozgásra invitálják. A rendezvény ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött, így érdemes előre biztosítani a helyünket.

A következő napokban is színes programokkal készülnek Rácalmáson, október 30-án őszi kézműves játszóház várja a gyerekeket. A résztvevők ekkor különféle őszi témájú alkotásokat készíthetnek, miközben közösségi élményben, alkotásban lehet részük.