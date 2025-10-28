2 órája
Búcsúztassuk az őszt együtt: ingyenes programok novemberben
Az ősz búcsúztatása sosem volt ilyen szórakoztató! A Márton-napi Őszbúcsúztató Kultúrkavalkád keretében különféle rácalmási programok biztosítják, hogy mindenki jól érezze magát, legyen szó zenéről, táncról vagy hagyományőrző előadásról.
Ne hagyjuk, hogy az ősz csak csendben távozzon! A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár november 13-án, 18 órától Márton-napi Őszbúcsúztató Kultúrkavalkádra invitálja a közönséget, ahol a vidámság, a zene és a tánc lesz a főszereplő. Most pedig lássuk milyen rácalmási programok várnak ránk a következő napokban, hetekben.
Rácalmási programok minden korosztálynak
A programban színház és nevetés várja a látogatókat: a Rájátszik társulat előadásában a klasszikus humorú „A hetvenkedő katona” története kel életre Plautus nyomán. A Glória Kamarakórus dallamai töltenek majd örömmel a termet és a szíveket, míg Iker Kamilla, néprajzkutató és táncszerető mesél a hagyományokról, a vidámságról és a Márton-napi csodákról.
A Barina Néptáncegyüttes táncosai nemcsak bemutatnak, hanem a közönséget is mozgásra invitálják. A rendezvény ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött, így érdemes előre biztosítani a helyünket.
A következő napokban is színes programokkal készülnek Rácalmáson, október 30-án őszi kézműves játszóház várja a gyerekeket. A résztvevők ekkor különféle őszi témájú alkotásokat készíthetnek, miközben közösségi élményben, alkotásban lehet részük.
Őszi kézműves játszóház várja a gyerekeket Rácalmáson
