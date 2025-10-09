1 órája
Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte a Rácalmási Glória Kamarakórus - galériával, videóval
Ötéves közös éneklés kapott méltó keretet az ünnepi fellépéssel. Gálakoncerttel ünnepelte fennállásának évfordulóját a Rácalmási Glória Kamarakórus.
Ötéves fennállásának évfordulóját ünnepelte október 3-án, pénteken a zsúfolásig megtelt Rácalmási Művelődési Házban a Rácalmási Glória Kamarakórus, ahol vendégek és a társkórusok képviselői hallgatták az ünnepi alkalomra összeállított műsort. A megnyitó pillanataiban Gyalus Boglárka kórusvezető köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a kórus létrejöttének történetét, egyenként bemutatva a kórustagokat. Az ünnepi repertoárban egyházi és világi darabok szerepeltek, köztük kuriózumként egy afrikai dal is.
Ötéves jubileumot tartott gálakoncerttel a Rácalmási Glória Kamarakórus
Amit a Rácalmási Glória Kamarakórusról tudni lehet az elmúlt öt év tükrében, erről így írt lapunknak a kórus vezetője.
– 2020 januárjában alakultunk a katolikus plébánosunk kezdeményezésére 7 fővel (Ács Jánosné, Bajczi Tamara, Galináné Svarda Zsuzsa, Gyalus Boglárka, Hajnal Klára, Péczi Adrienn, Terekiné Rendes Éva (már nem tag). Létszámunk jelenleg 17 fő, 13 hölgy és 4 férfi. Rendszeresen fellépünk az egyházi ünnepeken mint húsvét, mindenszentek, advent, karácsony, a Rácalmási Művelődési Ház rendezvényein, Költészet napja alkalmával, valamint jeles ünnepeken. Minden évben emlékműsorral készülünk az adott év zeneszerzőjéhez kapcsolódóan (Beethoven, Bartók Béla és Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet). 2023 januárjában a Dunaújvárosi Egyetemre látogató Habsburg főhercegi párnak is énekeltünk. Négy alkalommal vettünk részt két országos rádiócsatorna élő szentmise közvetítésében énekünkkel (Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió): 2023-ban Mindenszentekkor Iváncsáról, 2024-ben Húsvétkor Ercsiből, majd Pünkösdkor Adonyból, októberben Rácalmásról. 2023-ban és 2025-ben indultunk az Aranyalma Kórusversenyen. 2023-ban meghívott vendégünk volt a közkedvelt popzenész, Horváth Tamás, akivel nemcsak beszélgetett kórusvezetőnk, hanem énekeltünk is neki négy dalt.
Fantasztikus előadás az első jubileumi koncerten
Ötéves a Rácalmási Glória KamarakórusFotók: Horváth László
2023-ban a leégett rácalmási templom újraáldásának alkalmából főtisztelendő Spányi Antal püspök úr által celebrált ünnepi szentmisét színesítettük fellépésünkkel. Három alkalommal vettünk részt jótékonysági ételosztáson Dunaújvárosban, ahol adventi és karácsonyi dalokkal járultunk hozzá a meghitt hangulathoz Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke és Spányi Antal megyéspüspök meghívására. Az utóbbi években részesei vagyunk a rácalmási Passió népi játéknak, melyet az elmúlt két évben Szabó-Sipos Barnabás Jászai Mari díjas színművész, rendező rendezett. Szintén emlékezetes fellépésünk volt tavaly Mezőtúron a helyi Vivace Kamarakórus meghívására létrejött közös koncert. Az idén pedig Parajdra látogattunk 16 fővel. A helyi művelődési házban és a katolikus templomban adtunk egy-egy koncertet az öt napos utunkon Erdélyben.
A kórus teljesen az alapoktól, egyszólamú énekléstől indult, s ma már akár négy szólamban is meg tudunk szólalni. A tagok többsége nem zenész, hanem amatőr, civil ember. Mihály Péter kórustagunk orgonaművész, zeneszerző, Péczi Adrienn pedig egyházzenész szakon három évet járt a zeneakadémiára - olvashatjuk lapunkhoz eljuttatott leírásban.
A rendezvény végén a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Kundra Anikó az alábbi szavakkal vezette fel az ünnepi köszöntéseket.
A Földön töltött időnk véges, ezért felértékelődik maga az idő. Pont ezért megbecsülendő az, ha ebből másokra szánunk néhány pillanatot. Ráadásul úgy, hogy mások ezt élvezik, hiszen ez művészet, közösségteremtés. Ez az, amit köszönhetünk Gyalus Boglárkának és a Glória kamarakórus minden tagjának.
A program természetesen tortaszeleteléssel zárult, ahol mindenkinek jutott egy-egy finom falat és ital.
A Rácalmási Glória Kamarakórust legközelebb Mezőfalván a Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozón hallhatjuk.
Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó lesz Mezőfalván