Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte a Rácalmási Glória Kamarakórus - galériával, videóval

Ötéves fennállásának évfordulóját ünnepelte október 3-án, pénteken a zsúfolásig megtelt Rácalmási Művelődési Házban a Rácalmási Glória Kamarakórus, ahol vendégek és a társkórusok képviselői hallgatták az ünnepi alkalomra összeállított műsort. A megnyitó pillanataiban Gyalus Boglárka kórusvezető köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a kórus létrejöttének történetét, egyenként bemutatva a kórustagokat. Az ünnepi repertoárban egyházi és világi darabok szerepeltek, köztük kuriózumként egy afrikai dal is.

Foto: Horváth László

Amit a Rácalmási Glória Kamarakórusról tudni lehet az elmúlt öt év tükrében, erről így írt lapunknak a kórus vezetője.

– 2020 januárjában alakultunk a katolikus plébánosunk kezdeményezésére 7 fővel (Ács Jánosné, Bajczi Tamara, Galináné Svarda Zsuzsa, Gyalus Boglárka, Hajnal Klára, Péczi Adrienn, Terekiné Rendes Éva (már nem tag). Létszámunk jelenleg 17 fő, 13 hölgy és 4 férfi. Rendszeresen fellépünk az egyházi ünnepeken mint húsvét, mindenszentek, advent, karácsony, a Rácalmási Művelődési Ház rendezvényein, Költészet napja alkalmával, valamint jeles ünnepeken. Minden évben emlékműsorral készülünk az adott év zeneszerzőjéhez kapcsolódóan (Beethoven, Bartók Béla és Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet). 2023 januárjában a Dunaújvárosi Egyetemre látogató Habsburg főhercegi párnak is énekeltünk. Négy alkalommal vettünk részt két országos rádiócsatorna élő szentmise közvetítésében énekünkkel (Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió): 2023-ban Mindenszentekkor Iváncsáról, 2024-ben Húsvétkor Ercsiből, majd Pünkösdkor Adonyból, októberben Rácalmásról. 2023-ban és 2025-ben indultunk az Aranyalma Kórusversenyen. 2023-ban meghívott vendégünk volt a közkedvelt popzenész, Horváth Tamás, akivel nemcsak beszélgetett kórusvezetőnk, hanem énekeltünk is neki négy dalt.

