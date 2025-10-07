október 7., kedd

Évforduló

Dunaújvárosból indult a Quimby, jövőre 35. születésnapját ünnepli az MVM Dome-ban

Egy dunaújvárosi próbateremben alakultak meg 1991-ben, majd az ország egyik legnépszerűbb zenekarává váltak. A Quimby 35. születésnapját nagyszabású koncerttel ünnepli jövőre.

Gallai Péter

A terepasztal lovagjai – 35 év szélmalomharc című est azt üzeni, hogy van hely, ahol a dalok még mindig jobbá próbálják tenni a világot. Mert a szélmalmok akkor is forognak, ha épp az ellenszél adja a ritmust – szerepel a koncert ajánlójában. Az MTI által szemlézett közlemény kiemelte, hogy a terepasztal lovagjai kifejezést a Quimby a kezdetektől használta saját magára. Mint írták, a zenekar jövő tavasszal az MVM Dome-ban újra felrajzolja saját kicsi országát a térképre.

Quimby
A Dunaújvárosból indult csapat jövőre harmincöt éves lesz
Fotó: Quimby Facebook-oldala

– Átlagemberek vagyunk, a világ felfoghatatlanul nagy erőinek kitett játékok. Saját kis történeteiket megharcoló, lovagi erényekre törekvő, szerető-félő, elbukó, felálló esendő hősök. 

Éljük és énekeljük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy szeretni mindig és mindenhogyan lehet, és kell. Van, akinek ez szélmalomharcnak tűnik, és van, akinek ez egy izgalmas létforgatag 

– idézte Varga Liviust a kommüniké.

Dunaújvárosból indult a Quimby

A Quimby 1991-ben alakult egy dunaújvárosi próbateremben. a kilencvenes évek második felére már az ország legjobb zenekarai között tartották számon.

A Kiss Tibor (ének, gitár), Varga Livius (ütőhangszerek, ének-vokál), Balanyi Szilárd (billentyűk, vokál), Kárpáti Dódi (trombita, ének), Mikuli Ferenc (basszusgitár) és Gerdesits Ferenc (dob) által alkotott együttes eddig tizenhét lemezt jelentetett meg, miközben saját, összetéveszthetetlen hangot alakított ki a hazai könnyűzenei színtéren. Nagy slágereik közé tartozik mások mellett a Hintalógalopp, a Fekete Lamoure, az Autó egy szerpentinen, a Halleluja, a Libidó és a Most múlik pontosan. A csapat nemcsak Magyarország valamennyi jelentős fesztiválján és klubjában, hanem Európa számos kiemelt koncerthelyszínén is fellépett.

A kezdetekről, amikor Fefe lábszépségversenyt is nyert

Korábban a Bartók színházban Varga Livius és Mikuli Ferenc állt a közönség elé, hogy egy koncertnyi időn keresztül állják az eddigi életük szinte minden fontos rezdülését baráti hangnemben elszámoltató kérdéseket. 

Kisiskolás korukban ragadta meg őket a zene világa. Liviust Dunaújvárosban a dobok csábították el, még ha eleinte a konyhai eszközökön is mutatkozott be, majd a Móricz iskola kormányozta tovább. Fefét (Mikuli Ferenc, a szerk.) Sárbogárdon az úttörőzenekar szippantotta magához, őt a szaxofon vonzotta. Úgy tűnik, az élet már akkor sem volt habos torta, persze, hogy klarinét lett belőle.

Fotó: Quimby

Livius már a dunaújvárosi gimiben is sziporkázó és megrettenthetetlen személyiség volt, akinek az is kézre állt, hogy akcióhősként tündököljön. Eközben a már akkor is csöndes és szerény Fefe is komoly sikereket söpört be. A nyitott napon a legjobb képű fiúnak választották meg! Sőt: lábszépségversenyt is nyert.

Tehát a Quimby a miénk és kész

A csapat kegutóbb nyáron az Ambrózia Fesztiválon lépett fel Dunaújvárosban. A buliról így írtunk: A Quimby vitathatatlanul az alternatívabb zenei ízlésvilágot kedvelők zenekara. Bár ez  a meghatározás Dunaújvárosban annyira nem is igaz, hiszen a fiúk közül hárman itt lettek zenésszé, sőt Fefe még mindig itt él. 

Tehát a Quimby a miénk, és kész.

Egyébként érezni is lehetett ezt a fajta hozzánk tartozás érzését a koncerten, hiszen számtalan ráadás szám, néhány személyes élmény, és köszönet szavai az ovációra, mind-mind azt igazolta, hogy a Quimby itthon van. 

Fontos ügyek mellett

De fontos ügyek mellé is rendszeresen odaállnak. Amikor közismert dunaújvárosiak fogtak össze a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal és szerkesztőségünkkel, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a közlekedés biztonságára, ezen belül is leginkább a biztonsági öv helyes és szükségszerű használatára, kampányhoz Varga Livius is csatlakozott.

A Quimby az űrbe is eljutott

Űrutazás zenével – talán így a legjobb elindulni a világűrbe. Kapu Tibor egy 55 dalból álló válogatást vitt magával a Nemzetközi Űrállomásra, amiben egy kis Dunaújváros is helyet kapott, a zenekar Búvóhely című dala által. Nem csoda, hogy a banda büszkén posztolta akkor közösségi oldalán: „Quimby az űrben”. 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
