Ki kapja ezt a rangos városi elismerést?

Dunaújváros közgyűlése „Pro Cultura Intercisae" díjat ítél oda. Ez az elismerés olyan kiemelkedő alkotó- és előadóművészeknek, művészeti közösségeknek, valamint azoknak a személyeknek és csoportoknak adható, akik jelentős érdemeket szereztek a város kultúrájának fejlődésében, illetve hazai és nemzetközi elismertségének növelésében. A díjat posztumusz is oda lehet ítélni. A díjazott jelöltjére bárki javaslatot tehet írásban legkésőbb november 15-ig. A javaslatban szerepelnie kell a díjazásra méltó személy vagy közösség nevének, elérhetőségének, tevékenységének bemutatásának és méltatásának, valamint a javaslattevő nevének, aláírásának és elérhetőségének. A javaslatokat november 15-ig írásban kell eljuttatni Pintér Tamás polgármesterhez (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.).