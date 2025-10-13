október 13., hétfő

Pro Cultura Intercisae

1 órája

Ki kapja ezt a rangos városi elismerést?

Címkék#Dunaújváros#kultúra#Pro Cultura Intercisae

Duol.hu
Fotó: DH-archív

Dunaújváros közgyűlése „Pro Cultura Intercisae" díjat ítél oda. Ez az elismerés olyan kiemelkedő alkotó- és előadóművészeknek, művészeti közösségeknek, valamint azoknak a személyeknek és csoportoknak adható, akik jelentős érdemeket szereztek a város kultúrájának fejlődésében, illetve hazai és nemzetközi elismertségének növelésében. A díjat posztumusz is oda lehet ítélni. A díjazott jelöltjére bárki javaslatot tehet írásban legkésőbb november 15-ig. A javaslatban szerepelnie kell a díjazásra méltó személy vagy közösség nevének, elérhetőségének, tevékenységének bemutatásának és méltatásának, valamint a javaslattevő nevének, aláírásának és elérhetőségének. A javaslatokat november 15-ig írásban kell eljuttatni Pintér Tamás polgármesterhez (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.).

