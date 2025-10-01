Mi, muzsikus lelkek és az íjászat Rácalmáson

A Polgári Nap rendezvénye „Mi muzsikus lelkek…” címmel kezdődött, ahol Kiss Péter harmonikaművész és Farkas Erik színművész közös előadása nyűgözte le a résztvevőket. A rácalmási művelődési házban tartott zenés irodalmi produkció után a világhírű lovasíjász, Kassai Lajos tartott előadást „Hagyomány és modernitás” címmel. Közvetlen hangnemben osztotta meg gondolatait kitartásról, életszeretetről és a teremtett világ tiszteletéről. Az eseményt követően hagyományosan baráti beszélgetésekre, eszmecserére is lehetőség nyílt, tovább erősítve a helyi közösséget.

Polgári Nap a közösség és a polgári értékekről is szól. Fotó: Ónodi Zoltán

Polgári nap, polgári értékek

A polgári napok mellett az egyesület más kiemelkedő programokat is szervez. Idén június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján tartottak megemlékezést, amelyen a római katolikus templomban öt felekezet kántorai közösen léptek fel Teszter Nelli zongorakíséretével. Az esemény méltó módon idézte fel a trianoni békeszerződés emlékét és a nemzeti összetartozás fontosságát.

A renedzvénynek komoly hagyományai vannak, hiszen az I. Polgári Napot még 2022-ben rendezték.

A Rácalmási Polgári Egyesület tehát évről évre bizonyítja, hogy a közösségi élet és a kulturális értékek ápolása, valamint a polgári hagyományok továbbvitele fontos küldetésük. A IV. Polgári Nap ismét alkalmat adott arra, hogy a résztvevők egyszerre éljenek át tartalmas kikapcsolódást, lelki feltöltődést és közösségi élményt.