Fejér vármegye

1 órája

Perkátai Színjátszó Társulat a Nemzeti Színház színpadán!

Címkék#Fejér vármegye#Perkátai Színjátszó Társulat#XI Pajtaszínház Programba#Nemzeti Színház

Óriási elismerés érte a perkátai színjátszókat: beválogatták őket a XI. Pajtaszínház Program országos programba.

Duol.hu

A Perkátai Színjátszó Társulat január végén a Nemzeti Színház színpadán lép majd fel. A próbák október 26-án kezdődnek, és a színjátszók ígérik, hogy teljes erőbedobással dolgoznak majd, hogy méltó módon képviseljék Fejér vármegyét, és legfőképp Perkátát. A helyieknek nem marad más hátra, mint drukkolni értük, és szorítani a sikeres szereplésért!

Perkátai Színjátszó Társulat
A Perkátai Színjátszó Társulatot beválogatták a XI. Pajtaszínház Programba, január végén a Nemzeti Színházban lépnek fel.
Forrás: Perkátai Színjátszó Társulat Facebook-oldala

Perkátai Színjátszó Társulat: Önbizalom és öröm a színpadon

A társulatot Kovács László vezeti, és 2024. november 2-án alakult a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület keretein belül. Céljuk a helyi gyerekek önbizalom és önkifejezés fejlesztése a színjátszáson keresztül, miközben heti pár órát vidáman és önfeledten tölthetnek együtt.

Forrás: Perkátai Színjátszó Társulat 

