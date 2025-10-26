Perkátai Színjátszó Társulat a Nemzeti Színház színpadán!

A Perkátai Színjátszó Társulat január végén a Nemzeti Színház színpadán lép majd fel. A próbák október 26-án kezdődnek, és a színjátszók ígérik, hogy teljes erőbedobással dolgoznak majd, hogy méltó módon képviseljék Fejér vármegyét, és legfőképp Perkátát. A helyieknek nem marad más hátra, mint drukkolni értük, és szorítani a sikeres szereplésért!

A Perkátai Színjátszó Társulatot beválogatták a XI. Pajtaszínház Programba, január végén a Nemzeti Színházban lépnek fel.

Forrás: Perkátai Színjátszó Társulat Facebook-oldala

Perkátai Színjátszó Társulat: Önbizalom és öröm a színpadon

A társulatot Kovács László vezeti, és 2024. november 2-án alakult a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület keretein belül. Céljuk a helyi gyerekek önbizalom és önkifejezés fejlesztése a színjátszáson keresztül, miközben heti pár órát vidáman és önfeledten tölthetnek együtt.

Forrás: Perkátai Színjátszó Társulat