54 perce
Perkátai Színjátszó Társulat a Nemzeti Színház színpadán!
Óriási elismerés érte a perkátai színjátszókat: beválogatták őket a XI. Pajtaszínház Program országos programba.
A Perkátai Színjátszó Társulat január végén a Nemzeti Színház színpadán lép majd fel. A próbák október 26-án kezdődnek, és a színjátszók ígérik, hogy teljes erőbedobással dolgoznak majd, hogy méltó módon képviseljék Fejér vármegyét, és legfőképp Perkátát. A helyieknek nem marad más hátra, mint drukkolni értük, és szorítani a sikeres szereplésért!
Perkátai Színjátszó Társulat: Önbizalom és öröm a színpadon
A társulatot Kovács László vezeti, és 2024. november 2-án alakult a „VELED az ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület keretein belül. Céljuk a helyi gyerekek önbizalom és önkifejezés fejlesztése a színjátszáson keresztül, miközben heti pár órát vidáman és önfeledten tölthetnek együtt.
Forrás: Perkátai Színjátszó Társulat
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!