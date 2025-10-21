Új vezető a patológiai osztály élén a dunaújvárosi kórházban

Dr. Szilágyi Örs, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatója megköszönte és méltatta a patológiai osztály éléről nyugdíjba vonuló főorvos asszony munkáját: Dr. Östör Gabriella főorvos asszony 1987-ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd a székesfehérvári Szent György Kórházban kezdett dolgozni. A dunaújvárosi kórházban 1998. március 1-jén helyezkedett el, s még abban az évben a patológia osztály osztályvezető főorvosi kinevezést kapott. 1992-ben patológiából, 2001-ben citopatológiából szakvizsgát tett.

Vezetői kinevezés : A patológiai osztály új vezetője: Dr. Tóth Ildikó

2003-ban orvos-igazgatói dicséretben részesült. Felelősségteljes, pontos munkájával, megbízható szövettani diagnózisaival szilárd hátteret biztosítva a mindennapi gyógyító munkához. Sokak számára gyakran nem látványos, de nélkülözhetetlen tevékenységével, a klinikai osztályok kollégáinak nagyrabecsülését is kivívta.Vezetésével rendszeresen zajlottak kórházunkban klinikopatológiai értekezletek, amik a tanulságos esetek feldolgozásával, megbeszélésével, értékelésével a kollégák szakmai okulását szolgálta. 2012-ben kapta meg kórházunk legmagasabb elismerését, Szent Pantaleon Emlékéremben részesült.

A Patológiai Osztály új vezetője dr. Tóth Ildikó

Dr. Tóth Ildikó főorvos asszony 1989 szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1999-ben kórbonctan-kórszövettan, majd 2002-ben citopatológia szakvizsgát szerzett. 1982-től egy évig dolgozott a Belügyminisztérium igazgatásrendészeti osztályán, majd 1989. és 1993 között a balasagyarmati, majd 1993-1999-ig a miskolci kórházban dolgozott.

1999-től kórházunk patológiai osztályának aktív dolgozója. 2008-ban adjunktusi, majd 2010-ben főorvosi kinevezést kapott.

Csendes, visszafogott, nyugodt személyisége és precíz, magas színvonalú szakmai munkája régóta meghatározó a patológiai osztály mindennapi működésében, mellyel stabil hátteret biztosít a kórház mindennapi gyógyító munkához.