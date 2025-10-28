október 28., kedd

Parlment

56 perce

Dr. Mészáros Lajos: „A gyermekvédelem nem politikai játszótér!”

A parlamentben hétfő estébe nyúlóan zajlott le a parlamenti vita a gyermekvédelemről, amely az „A gyermekvédelmi rendszer súlyos válsága” címet viselte. A vitanapot az ellenzék kezdeményezte, a felszólalások pedig késő estig tartottak. A vita középpontjában a gyermekek biztonsága, a szociális ellátórendszer működése és a felelősségvállalás kérdései álltak.

Duol.hu

Dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője a parlamenti vitanapon tett felszólalásában hangsúlyozta: a baloldal évek óta kritikát fogalmaz meg, de sem megoldást nem kínál, sem felelősséget nem vállal a múltbeli döntéseiért. Mint mondta, amikor ők voltak kormányon, intézményeket zártak be és forrásokat vontak el, míg a jelenlegi kormány „történelmi léptékben megerősítette a gyermekvédelmet”.

parlamenti vita
Dr. Mészáros Lajos is felszólalt a parlamenti vita során
Forrás: Dr. Mészáros Lajos Facebook oldala

Parlamenti vita több órán át

A képviselő rámutatott, hogy 2010 óta többszörösére nőtt a szociális és gyermekvédelmi szektor finanszírozása, valamint a dolgozók bére. „A gyermekvédelem nem politikai játszótér, nem kampánytéma, hanem nemzeti ügy” – fogalmazott.

Dr. Mészáros Lajos a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kiemelte: a Népjóléti Munkacsoport tagjaként ő is felszólalt a több mint öt órán át tartó vitában, mert – mint írta – „a gyermekek biztonsága és jövője mindannyiunk közös felelőssége”. A politikus szerint a cél az, hogy a magyar családok és gyermekek védelme tovább erősödjön, és a gyermekvédelem ne politikai vita tárgya, hanem össznemzeti feladat legyen.

Gyermekvédelmi funkcióval bővül a 112 segélyhívó szám

Az új funkcióval az állami gondoskodásban lévő gyermekekkel kapcsolatos bántalmazást, abúzust lehet majd bejelenteni. Az elmúlt években számos feszes jogszabályt hozott a kormány annak érdekében, hogy az állami gondoskodásban lévő gyerekeket védje. Erről bővebben itt olvashatnak.

