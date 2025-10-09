október 9., csütörtök

Segítség a hétköznapokban

1 órája

Otthoni ápolás tanfolyam indul a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban

Címkék#higiéniai#ápolás tanfolyam#segítség nyújtás#család#Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház

Amikor egy családtag egészségi állapota megváltozik, az otthon új kihívásokat hozhat. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet gyakorlati képzést indít hozzátartozóknak.

Mészáros Réka

A résztvevők az otthoni ápolás tanfolyamon megtanulhatják a biztonságos mozgatást, a higiéniai és táplálási alapokat, valamint tájékozódhatnak az elérhető támogatásokról és segédeszközökről. A program hangsúlyt fektet a felfekvés-megelőzésre és a gondozó testi-lelki egyensúlyára is – írta a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet közösségi oldalán.

otthoni ápolás tanfolyam
Otthoni ápolás tanfolyam a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban: gyakorlati ismeretek hozzátartozóknak mozgatásról, higiénéről és táplálásról.
Forrás: Canva

Jelentkezés az otthoni ápolás tanfolyamra

Az első alkalom 2025. október 20-án, 15:00 órakor lesz az intézmény auditóriumában, maximum 50 fő részvételével. A jelentkezés a [email protected] címen lehetséges. A tanfolyam későbbi alkalmai is tervezettek, például az ágyban fekvő betegek gondozása, sztómával élők ellátása, valamint előrehaladott daganatos betegek otthoni gondozása – ezekre a jelentkezés a későbbiekben nyílik meg.

A Szent Pantaleon Kórház folyamatosan bővíti szolgáltatásait és fejlesztéseit

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház elkötelezett a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztésében. Szeptemberben szülésfelkészítő tanfolyamot indítottak, amely lehetőséget biztosít a leendő szülők számára a várandósság és a szülés körüli kérdések megismerésére és megbeszélésére. Október elején bemutatták az új, mesterséges intelligenciával is felszerelt MR-készüléket, amely jelentős előrelépést jelent a diagnosztikai szolgáltatások terén. Ezen kívül a kórház környékén 69 új parkolóhely kialakítása is folyamatban van, amely a parkolási problémák enyhítését célozza .

Ezek a fejlesztések és programok mind hozzájárulnak a helyi közösség egészségügyi ellátásának javításához és a lakosság igényeinek kielégítéséhez.

 

