Otthoni ápolás tanfolyam indul a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban

A résztvevők az otthoni ápolás tanfolyamon megtanulhatják a biztonságos mozgatást, a higiéniai és táplálási alapokat, valamint tájékozódhatnak az elérhető támogatásokról és segédeszközökről. A program hangsúlyt fektet a felfekvés-megelőzésre és a gondozó testi-lelki egyensúlyára is – írta a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet közösségi oldalán.

Jelentkezés az otthoni ápolás tanfolyamra

Az első alkalom 2025. október 20-án, 15:00 órakor lesz az intézmény auditóriumában, maximum 50 fő részvételével. A jelentkezés a [email protected] címen lehetséges. A tanfolyam későbbi alkalmai is tervezettek, például az ágyban fekvő betegek gondozása, sztómával élők ellátása, valamint előrehaladott daganatos betegek otthoni gondozása – ezekre a jelentkezés a későbbiekben nyílik meg.

A Szent Pantaleon Kórház folyamatosan bővíti szolgáltatásait és fejlesztéseit

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház elkötelezett a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztésében. Szeptemberben szülésfelkészítő tanfolyamot indítottak, amely lehetőséget biztosít a leendő szülők számára a várandósság és a szülés körüli kérdések megismerésére és megbeszélésére. Október elején bemutatták az új, mesterséges intelligenciával is felszerelt MR-készüléket, amely jelentős előrelépést jelent a diagnosztikai szolgáltatások terén. Ezen kívül a kórház környékén 69 új parkolóhely kialakítása is folyamatban van, amely a parkolási problémák enyhítését célozza .