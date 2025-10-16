1 órája
Hogy a legjobbat tudjuk adni beteg szeretteinknek
Az otthon biztonságot jelent. Egy stroke, egy baleset, vagy egy krónikus betegség – után a beteg életének új szakasza gyakran az otthon falai között folytatódik. Nem mindegy, hogy a hozzátartozók hogyan tudnak ezzel az új helyzettel megbírkózni. Az otthonápolás tudnivalóiba vezet be a Szent Pantaleon Kórház új ingyenes tanfolyama.
Egy hirtelen megváltozott egészségi állapot – például egy stroke, egy baleset, egy életmentő beavatkozással létrehozott sztóma, tartós fájdalom vagy krónikus betegség – után a beteg életének új szakasza gyakran az otthon falai között folytatódik. Ilyenkor azonban a családtagok szerepe felértékelődik. Fontos, hogy a hozzátartozók szeretetteljes, de szakszerű segítséget tudjanak nyújtani a beteg életminőségének fenntartásához és javításához. Az otthonápolás tudnivalóit lehet most elsajátítani a Szent Pantaleon Kórház új tanfolyamán.
A megváltozott élethelyzet – különösen egy tartósan ágyhoz kötött állapot, mozgáskorlátozottság vagy mentális hanyatlás – új kihívások elé állítja a család minden tagját. A hozzátartozók gyakran tanácstalanok:
- Hogyan kell biztonságosan megemelni vagy átültetni a beteget?
- Mivel és hogyan tisztálkodjon az, aki mozgásában korlátozott?
- Milyen ételek támogatják a gyógyulást, mire kell figyelni a tápanyagbevitel és folyadékpótlás során?
- Hogyan és milyen kiegészítő szolgáltatásokat (otthoni szakápolás, szociális ellátás), gyógyszereket, tápszereket, gyógyászati segédeszközöket vehetnek igénybe?
- Mit tehetnek a felfekvés és a szövődmények megelőzéséért?
- Hogyan lehet úgy segíteni, hogy közben ők maguk is megőrizzék testi-lelki egyensúlyukat?
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet személyes jelenléthez kötött tanfolyama abban nyújt segítséget, hogy a családtagok, hozzátartozók magabiztosabban és szakszerűbben tudják támogatni szerettüket a mindennapokban.
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők praktikus, valóban hasznosítható ismereteket kapjanak az otthoni gondoskodás különböző területein, és megerősítést abban, hogy nincsenek egyedül ezzel a felelősséggel. Szeretnénk segíteni azoknak, akik a legnagyobb felelősséget viselik: nap mint nap saját családtagjuk életminőségéért dolgoznak. A gyakorlati foglalkozások nemcsak kézzelfogható segítséget nyújtanak a mindennapi teendőkhöz, hanem elméleti ismereteket és mentális támogatást is biztosítanak.
Az ingyenes tanfolyam öt részből áll.
Az otthonápolás tanfolyamának programja
1. alkalom – 2025. október 20., 15:00
Ki segíthet az otthonápolásban?
- Szociális szolgáltatások, pénzbeli ellátások igénybevételének lehetőségei (Előadó: Hódiné Schillinger Andrea, szociális munkás)
- Otthonápolási szakápolás – a szolgáltatás igénybevétele és elérhetősége (Előadó: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály)
- Felkészülés az otthoni gondozásra: biztonságos otthoni környezet kialakítása (Előadó: Staudt Zsuzsanna, főnővér, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály)
- Az otthoni ápoláshoz szükséges gyógyászati segédeszközök kiválasztása és beszerzése (Előadó: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály)
- A betegség elfogadása – ki lettem, ki vagyok én? Milyen lelki teherrel, mentális folyamatokkal kell szembenéznie annak, aki segítségre, otthoni gondoskodásra szorul? (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
- Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd
2. alkalom – 2025. november 17., 15:00
Ágyban fekvő beteg gondozásának speciális aspektusai
- Ágyhoz kötött és tartósan fekvő betegek ellátása – elméleti és gyakorlati ismeretek (pelenkázás, fürdetés, szájápolás, hajmosás, ágytál használata, mozgatás) (Előadók: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály; és Staudt Zsuzsanna, főnővér, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály)
- A gyógytorna első lépései otthon – passzív mozgásformák a családi gondoskodásban (Előadó: Huszta-Orbán Adrienn, gyógytornász)
- Az ergoterápia szerepe a funkcionális önállóság visszaszerzésében (Előadó: Hegyi Tímea, ergoterapeuta, ápoló, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály)
- Táplálás, folyadékbevitel, gyakorlati segítségnyújtás – mit és hogyan egyen-igyon az, akit etetni, itatni kell? Dietetikai alapelvek és praktikus tanácsok. (Előadó: Markó Fanni, dietetikus, Dietetikai Szolgálat)
- Lelki terhek és kihívások – a gondozás érzelmi oldala hozzátartozók szemszögéből (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
- Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd
3. alkalom – 2025. december 8., 15:00
Higiéné, táplálás, gyógyszerelés és pszichológiai kihívások
- Higiénés ellátás, fertőtlenítés, hulladékkezelés az otthoni ápolásban Az otthoni ápolás során alkalmazott eszközök fertőtlenítése, egyszer használatos eszközök alkalmazása és a veszélyes hulladék szakszerű kezelése otthoni környezetben. (Előadó: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály)
- Orális klinikai táplálás iható tápszerekkel és tápanyagmódulokkal Bemutató és kóstolási lehetőség. Mikor indokolt az alkalmazásuk, és hogyan illeszthetők be a mindennapi táplálásba. (Előadó: Nagy Melinda, dietetikus, Dietetikai Szolgálat)
- Kommunikáció nehéz helyzetekben – a düh, agresszió és konfliktus kezelése az otthoni ápolásban (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
- Gyógyszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretek Miért fontos a betegtájékoztató elolvasása? A gyógyszerelési napló előnyei. A párhuzamos gyógyszerszedés kockázatai és a gyógyszerkölcsönhatások (gyógyszer–gyógyszer, gyógyszer–étel, gyógyszer–gyógynövény). Mi legyen a házi patikában? (Előadó: Dr. Csiri Ibolya, intézményi főgyógyszerész)
- Gyakorlati bemutató: hozza be saját házi patikáját – közösen átnézzük! (Előadó: Dr. Csiri Ibolya intézményi főgyógyszerész és gyógyszerész kollégái)
- Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd
4. alkalom – 2026. január 19., 15:00
Sztómával élni – gyakorlati tanácsok, ápolási alapelvek
- Colostoma, ileostoma, urostoma, tracheostoma – sztómák típusai és otthoni ellátásuk alapjai (Előadók: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály; Horváth Zsuzsanna, főnővér, Urológiai Osztály; Hir Csabáné, főnővér-helyettes, Felnőtt és Gyermek Fül-orr-gégegyógyászati Összevont Osztály)
- Sztómás beteg táplálása – hogyan igazítsuk a táplálkozást és a folyadékbevitelt a sztóma típusához és a beteg állapotához (Előadó: Kerényi Réka, dietetikus, Dietetikai Szolgálat)
- Testképzavar és annak feldolgozása – a műtét, sztóma vagy krónikus betegség hatása az önképre Pszichológiai és gyakorlati támogatás a gondozott és a hozzátartozók számára. (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
- Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd
5. alkalom – 2026. február 16., 15:00
Előrehaladott daganatos betegek ellátása
Bőrápolás és felfekvés-megelőzés – hogyan óvjuk a bőrt tartós fekvés esetén? (Előadó: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály)
- Krónikus sebek kezelése – modern sebkezelési eljárások és kötszerek ismertetése, gyakorlati útmutató a mindennapi sebellátáshoz (Előadó: Fodorné Jassó Nikolett, ápoló, Sebészeti Osztály)
- Terminális állapotú betegek otthoni gondozása (Előadó: Borné Pénzes Éva, főnővér, Krónikus Belgyógyászati Osztály)
- A fájdalomcsillapítás otthoni lehetőségei (Előadó: Dr. Németh József, orvosigazgató-helyettes, osztályvezető, Krónikus Belgyógyászati Osztály)
- Hospice-ellátás lehetőségei (Előadó: Horváth Heléna, szociális munkás)
- Tabutémák, amelyekről nehéz beszélni (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
- Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd
Jelentkezni az alábbi email címen lehet: [email protected]