Otthonápolásról mindenkinek

1 órája

Hogy a legjobbat tudjuk adni beteg szeretteinknek

Címkék#otthonápolás#tanfolyam#otthonápolási kérelem#ingyenes program#Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet

Az otthon biztonságot jelent. Egy stroke, egy baleset, vagy egy krónikus betegség – után a beteg életének új szakasza gyakran az otthon falai között folytatódik. Nem mindegy, hogy a hozzátartozók hogyan tudnak ezzel az új helyzettel megbírkózni. Az otthonápolás tudnivalóiba vezet be a Szent Pantaleon Kórház új ingyenes tanfolyama.

Fekete Györgyi

Egy hirtelen megváltozott egészségi állapot – például egy stroke, egy baleset, egy életmentő beavatkozással létrehozott sztóma, tartós fájdalom vagy krónikus betegség – után a beteg életének új szakasza gyakran az otthon falai között folytatódik. Ilyenkor azonban a családtagok szerepe felértékelődik. Fontos, hogy a hozzátartozók szeretetteljes, de szakszerű segítséget tudjanak nyújtani a beteg életminőségének fenntartásához és javításához. Az otthonápolás tudnivalóit lehet most elsajátítani a Szent Pantaleon Kórház új tanfolyamán.

otthonápolás
Otthonápolás tudnivalóiról 5 alkalommal

A megváltozott élethelyzet – különösen egy tartósan ágyhoz kötött állapot, mozgáskorlátozottság vagy mentális hanyatlás – új kihívások elé állítja a család minden tagját. A hozzátartozók gyakran tanácstalanok:

  • Hogyan kell biztonságosan megemelni vagy átültetni a beteget?
  • Mivel és hogyan tisztálkodjon az, aki mozgásában korlátozott?
  • Milyen ételek támogatják a gyógyulást, mire kell figyelni a tápanyagbevitel és folyadékpótlás során?
  • Hogyan és milyen kiegészítő szolgáltatásokat (otthoni szakápolás, szociális ellátás), gyógyszereket, tápszereket, gyógyászati segédeszközöket vehetnek igénybe?
  • Mit tehetnek a felfekvés és a szövődmények megelőzéséért?
  • Hogyan lehet úgy segíteni, hogy közben ők maguk is megőrizzék testi-lelki egyensúlyukat?

 A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet személyes jelenléthez kötött tanfolyama abban nyújt segítséget, hogy a családtagok, hozzátartozók magabiztosabban és szakszerűbben tudják támogatni szerettüket a mindennapokban.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők praktikus, valóban hasznosítható ismereteket kapjanak az otthoni gondoskodás különböző területein, és megerősítést abban, hogy nincsenek egyedül ezzel a felelősséggel. Szeretnénk segíteni azoknak, akik a legnagyobb felelősséget viselik: nap mint nap saját családtagjuk életminőségéért dolgoznak. A gyakorlati foglalkozások nemcsak kézzelfogható segítséget nyújtanak a mindennapi teendőkhöz, hanem elméleti ismereteket és mentális támogatást is biztosítanak.

Senior,,Hands,And,Care,For,Love,,Support,In,Mature,Health
Fotó: PeopleImages

Az ingyenes tanfolyam öt részből áll.

Az otthonápolás tanfolyamának programja

 1. alkalom – 2025. október 20., 15:00 

Ki segíthet az otthonápolásban? 

  • Szociális szolgáltatások, pénzbeli ellátások igénybevételének lehetőségei (Előadó: Hódiné Schillinger Andrea, szociális munkás)
  • Otthonápolási szakápolás – a szolgáltatás igénybevétele és elérhetősége (Előadó: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály)
  • Felkészülés az otthoni gondozásra: biztonságos otthoni környezet kialakítása (Előadó: Staudt Zsuzsanna, főnővér, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály)
  • Az otthoni ápoláshoz szükséges gyógyászati segédeszközök kiválasztása és beszerzése (Előadó: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály)
  • A betegség elfogadása – ki lettem, ki vagyok én? Milyen lelki teherrel, mentális folyamatokkal kell szembenéznie annak, aki segítségre, otthoni gondoskodásra szorul? (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
  • Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd
    2. alkalom – 2025. november 17., 15:00

Ágyban fekvő beteg gondozásának speciális aspektusai 

  • Ágyhoz kötött és tartósan fekvő betegek ellátása – elméleti és gyakorlati ismeretek (pelenkázás, fürdetés, szájápolás, hajmosás, ágytál használata, mozgatás) (Előadók: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály; és Staudt Zsuzsanna, főnővér, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály)
  • A gyógytorna első lépései otthon – passzív mozgásformák a családi gondoskodásban (Előadó: Huszta-Orbán Adrienn, gyógytornász)
  • Az ergoterápia szerepe a funkcionális önállóság visszaszerzésében (Előadó: Hegyi Tímea, ergoterapeuta, ápoló, Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály)
  • Táplálás, folyadékbevitel, gyakorlati segítségnyújtás – mit és hogyan egyen-igyon az, akit etetni, itatni kell? Dietetikai alapelvek és praktikus tanácsok. (Előadó: Markó Fanni, dietetikus, Dietetikai Szolgálat)
  • Lelki terhek és kihívások – a gondozás érzelmi oldala hozzátartozók szemszögéből (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
  • Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd
    3. alkalom – 2025. december 8., 15:00

Higiéné, táplálás, gyógyszerelés és pszichológiai kihívások 

  • Higiénés ellátás, fertőtlenítés, hulladékkezelés az otthoni ápolásban Az otthoni ápolás során alkalmazott eszközök fertőtlenítése, egyszer használatos eszközök alkalmazása és a veszélyes hulladék szakszerű kezelése otthoni környezetben. (Előadó: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály)
  • Orális klinikai táplálás iható tápszerekkel és tápanyagmódulokkal Bemutató és kóstolási lehetőség. Mikor indokolt az alkalmazásuk, és hogyan illeszthetők be a mindennapi táplálásba. (Előadó: Nagy Melinda, dietetikus, Dietetikai Szolgálat)
  • Kommunikáció nehéz helyzetekben – a düh, agresszió és konfliktus kezelése az otthoni ápolásban (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
  • Gyógyszerekkel kapcsolatos alapvető ismeretek Miért fontos a betegtájékoztató elolvasása? A gyógyszerelési napló előnyei. A párhuzamos gyógyszerszedés kockázatai és a gyógyszerkölcsönhatások (gyógyszer–gyógyszer, gyógyszer–étel, gyógyszer–gyógynövény). Mi legyen a házi patikában? (Előadó: Dr. Csiri Ibolya, intézményi főgyógyszerész)
  • Gyakorlati bemutató: hozza be saját házi patikáját – közösen átnézzük! (Előadó: Dr. Csiri Ibolya intézményi főgyógyszerész és gyógyszerész kollégái)
  • Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd
    4. alkalom – 2026. január 19., 15:00

Sztómával élni – gyakorlati tanácsok, ápolási alapelvek

  • Colostoma, ileostoma, urostoma, tracheostoma – sztómák típusai és otthoni ellátásuk alapjai (Előadók: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály; Horváth Zsuzsanna, főnővér, Urológiai Osztály; Hir Csabáné, főnővér-helyettes, Felnőtt és Gyermek Fül-orr-gégegyógyászati Összevont Osztály)
  • Sztómás beteg táplálása – hogyan igazítsuk a táplálkozást és a folyadékbevitelt a sztóma típusához és a beteg állapotához (Előadó: Kerényi Réka, dietetikus, Dietetikai Szolgálat)
  • Testképzavar és annak feldolgozása – a műtét, sztóma vagy krónikus betegség hatása az önképre Pszichológiai és gyakorlati támogatás a gondozott és a hozzátartozók számára. (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
  • Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd

5. alkalom – 2026. február 16., 15:00

Előrehaladott daganatos betegek ellátása

 Bőrápolás és felfekvés-megelőzés – hogyan óvjuk a bőrt tartós fekvés esetén? (Előadó: Ádám Anett, főnővér, Általános Sebészeti Osztály)

  • Krónikus sebek kezelése – modern sebkezelési eljárások és kötszerek ismertetése, gyakorlati útmutató a mindennapi sebellátáshoz (Előadó: Fodorné Jassó Nikolett, ápoló, Sebészeti Osztály)
  • Terminális állapotú betegek otthoni gondozása (Előadó: Borné Pénzes Éva, főnővér, Krónikus Belgyógyászati Osztály)
  • A fájdalomcsillapítás otthoni lehetőségei (Előadó: Dr. Németh József, orvosigazgató-helyettes, osztályvezető, Krónikus Belgyógyászati Osztály)
  • Hospice-ellátás lehetőségei (Előadó: Horváth Heléna, szociális munkás)
  • Tabutémák, amelyekről nehéz beszélni (Előadó: Léránt Erika, klinikai egészségszakpszichológus, krízis szakirányú tanácsadó szakpszichológus)
  • Kérdések, válaszok, interaktív párbeszéd

Jelentkezni az alábbi email címen lehet: [email protected]

 

