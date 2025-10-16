Hogy a legjobbat tudjuk adni beteg szeretteinknek

Egy hirtelen megváltozott egészségi állapot – például egy stroke, egy baleset, egy életmentő beavatkozással létrehozott sztóma, tartós fájdalom vagy krónikus betegség – után a beteg életének új szakasza gyakran az otthon falai között folytatódik. Ilyenkor azonban a családtagok szerepe felértékelődik. Fontos, hogy a hozzátartozók szeretetteljes, de szakszerű segítséget tudjanak nyújtani a beteg életminőségének fenntartásához és javításához. Az otthonápolás tudnivalóit lehet most elsajátítani a Szent Pantaleon Kórház új tanfolyamán.

Otthonápolás tudnivalóiról 5 alkalommal

A megváltozott élethelyzet – különösen egy tartósan ágyhoz kötött állapot, mozgáskorlátozottság vagy mentális hanyatlás – új kihívások elé állítja a család minden tagját. A hozzátartozók gyakran tanácstalanok:

Hogyan kell biztonságosan megemelni vagy átültetni a beteget?

Mivel és hogyan tisztálkodjon az, aki mozgásában korlátozott?

Milyen ételek támogatják a gyógyulást, mire kell figyelni a tápanyagbevitel és folyadékpótlás során?

Hogyan és milyen kiegészítő szolgáltatásokat (otthoni szakápolás, szociális ellátás), gyógyszereket, tápszereket, gyógyászati segédeszközöket vehetnek igénybe?

Mit tehetnek a felfekvés és a szövődmények megelőzéséért?

Hogyan lehet úgy segíteni, hogy közben ők maguk is megőrizzék testi-lelki egyensúlyukat?

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet személyes jelenléthez kötött tanfolyama abban nyújt segítséget, hogy a családtagok, hozzátartozók magabiztosabban és szakszerűbben tudják támogatni szerettüket a mindennapokban.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők praktikus, valóban hasznosítható ismereteket kapjanak az otthoni gondoskodás különböző területein, és megerősítést abban, hogy nincsenek egyedül ezzel a felelősséggel. Szeretnénk segíteni azoknak, akik a legnagyobb felelősséget viselik: nap mint nap saját családtagjuk életminőségéért dolgoznak. A gyakorlati foglalkozások nemcsak kézzelfogható segítséget nyújtanak a mindennapi teendőkhöz, hanem elméleti ismereteket és mentális támogatást is biztosítanak.

Fotó: PeopleImages

Az ingyenes tanfolyam öt részből áll.