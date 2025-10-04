58 perce
A szakértő elmondja: ezek a lehetőségek és a buktatók a 3 százalékos hitel felvételénél
Eltelt egy hónap a 3%-os támogatott lakhatási hitel bevezetése óta. De valójában már az Otthon Start Program már a bejelentése óta foglalkoztatja az ingatlan tulajdonosokat és a lakást keresőket. A program lehetőséget jelent nagyon sokaknak, azonban nem árt körültekintőnek lenni.
Fotó: Prostock-studio
Az ok roppant egyszerű az Otthon Start Program az államilag támogatott, 3 százalékos kedvezményes lakáshitelt biztosít, amely sok család és fiatal számára óriási segítséget jelenthet a saját otthon megszerzésében. A konstrukció a piaci hitelekhez képest jóval alacsonyabb kamattal kínál lehetőséget, és sok esetben olcsóbb megoldást nyújt, mint az albérlet, ahol a bérleti díjak gyakran elérik vagy meg is haladják egy hitel törlesztőrészletét. Nem szabad azonban elfeledni, hogy támogatott hitelről van szó, ezért a 3 százalék és a banki hitel közötti különbséget az állam vállalja magára, így érthető módon feltételekhez is köti. Ez pedig megfontolásra és kellő óvatosságra inti a vevőket. Nem szabad kapkodni, mert az átgondolatlan döntés sok pénzükbe kerülhet.
Most nem szabad fordítva ülni a lóra
Ezt magyarázza nekem Annus Ferenc ingatlan- és hitelszakértő, amikor a tapasztalatairól kérdeztem:
– Nagyon sok csapdába belesétálhat az, aki nem először tájékozódik. Meg kell vizsgálni, hogy jogosult-e egyáltalán a támogatott hitelre, s ha igen, akkor pedig meddig nyújtózkodhat. Többen jöttek hozzám olyanok, akik már kinézték a lakást, meg is állapodtak rá, s akkor derült ki, hogy ők nem tudják megvenni a kedvezményes hitellel, mert vagy nem jogosultak rá, vagy nem kaphatnak annyi hitelt, mint amennyit szeretnének.
Mindjárt fel is sorol néhány olyan kritériumot, amelyet vásárlás előtt érdemes tisztázni:
- Csak azok vehetik igénybe, akiknek korábban nem volt 50 százaléknál nagyobb ingatlantulajdonuk.
- A haszonélvezettel terhelt ingatlanoknál a haszonélvezet időpontja is számít – nem lehet mesterségesen most bejegyezni valakit, hogy megfeleljen a feltételeknek.
- Élettársak nem vásárolhatják meg egymás tulajdonrészét.
- A négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, és ennek kiszámításánál a terasz, loggia, erkély felét is be kell számítani.
Még egy dologra felhívja a figyelmet:
– Különösen fontos, hogy a bank első körben nem ellenőrzi az ügyfél nyilatkozatait, de egy későbbi NAV-ellenőrzés során, ha kiderül a jogosulatlan igénybevétel, akkor nemcsak a támogatást kell visszafizetni, hanem büntetésre is számíthat a hitelfelvevő.
– Tehát előbb tájékozódjunk aztán vásároljunk?
– Igen, feltétlen.
Érdemes hiteltanácsadókhoz fordulni, egyrészt azért, mert ez a vevőknek nem kerül egy fillérjébe sem, másrészt pedig abban is segítünk, hogy melyik pénzintézetből célszerű felvenni a hitelt, hiszen a 3 százalék sem annyi.
– Van olyan bank, amelyiknél ez még jóval kevesebb, illetve a pénzintézetek különböző egyéb kedvezményekkel igyekeznek magukhoz csábítani az ügyfeleket, így nem érdemes kizárólag a számlavezető bankunknál próbálkozni.
Kinek éri meg leginkább az Otthon Start Program?
Míg korábban a szabad pénzeiket befektetőknek érte meg lakást vásárolni, most már koránt sem olyan jó üzlet befektetési célú lakást venni:
Ugyan, ez az egyetlen támogatott hitel, amely megengedi, hogy bérbe is adják a kedvezményes hitellel vásárolt ingatlant, de sokkal inkább azoknak éri meg, akik az albérlet helyett saját otthont szeretnének.
- Fiatal pároknak: összevonható más kedvezményekkel, így könnyebben indulhatnak a saját lakás felé. Az Otthon Start Program összevonható a CSOK+-szal, így a megfelelés esetén akár 10% önerővel és illeték mentesen vásárolhatnak, így gyakorlatilag kevés készpénzzel is már saját lakáshoz juthatnak.
- Albérletben élőknek: sok esetben a törlesztőrészlet alacsonyabb, mint a bérleti díj, miközben a saját tulajdont gyarapítják.
- Bizonytalan helyzetben élőknek: a stabil, fix kamatozás kiszámíthatóbb jövőt adhat, mint a bérleti piac ingadozó árai.
- Akik gyermekeiknek szeretnének majd önálló lakást, s addig bérbe adják, míg nincs szükség rá.
A már felvett kölcsönök is számítanak
Nagyon fontosnak tartotta kiemelni Annus Ferenc, hogy a bankok minden esetben megvizsgálják azt is, hogy megfelelő jövedelemmel rendelkeznek-e az igénylők. Nagyon pontosan kiszámolják, hogy a felvett hitelek– s ebbe nem csupán a mostani támogatott hitelt, hanem minden azaz tényleg minden kölcsönt és hitelt beszámolnak, így a hitelkártyát is– ne kockáztassák az ügyfél megélhetését, így a visszafizetést. Voltak, akik nem tartották lényegesnek az autóvásárlás vagy egy televízió, telefon részletét, de ez a hitelező pénzintézeteknél a felvett hitelhez hozzáadódik.
Éppen ezért a hitelfelvételnek a jövedelmünk is határt szab. Mondjuk egy 40 millió forintos hitelnél, amelynek a havi törlesztése átlagosan 222.000 forint, akkor a család (adós + adóstárs) minimális nettó jövedelme a szabály szerint minimum duplája kell, hogy legyen azaz legkevesebb 445 000 Ft nettó havonta.
Annus Ferenc hangsúlyozza, hogy a bank mindig hagy mozgásteret: rezsi, gyerekek, egyéb hitelek is számítanak, így reálisan inkább 500–600 ezer Ft nettó jövedelem kell a családon belül, hogy biztonságosan megadják a 40 milliós hitelt. Ha valaki egyedül igényli, ennél több kell, mert nincs adóstárs. Ha van más hitel (autó, személyi kölcsön, hitelkártya), azt is beszámítják, tehát nő a szükséges jövedelem.
Albérlet vs. saját lakás számokban
|Lakástípus
|Átlagos ár (Ft/m²)
|Havi albérleti díj (Ft) — reálisabb sáv
|3% hitel törlesztő (25 év, 30M Ft, 800 000 havi jövedelem)
|Budapesti panel
|1,2 – 1,5 millió
|150 000 – 220 000 Ft
|~141 484 Ft
|Budapesti családi ház
|0,9 – 1,2 millió
|180 000 – 260 000 Ft
|~141 484 Ft
|Dunaújvárosi lakás
|0,6 – 0,9 millió
|100 000 – 140 000 Ft
|~141 484 Ft
|Vidéki családi ház
|0,5 – 0,7 millió
|100 000 – 160 000 Ft
|~141 484 Ft
A táblázat jól mutatja a torzulást: egy panellakás sokszor drágább négyzetméterre, mint egy családi ház.
Lakás vagy családi ház
Annus Ferenc még egy érdekességre hívja fel a figyelmet. Nagyon sokan preferálják a városi, panel lakásokat, így a kereslet sokkal jobban felhajtotta azoknak az árát, míg a családi házak négyzetméter ára, jóval kisebb mértékben emelkedett. Így érdemes megfontolni, hogy értékállóbb ingatlanhoz tudnak jutni, akik mernek családi házban gondolkodni.
Még figyelmeztet arra is, a lokációt és a lakás állapotát is vegyék figyelembe a vásárlásnál.
Milliókba kerül egy-egy felújítás, amely ha nem körültekintően dönt a vevő, nagyon megdrágíthatja az ingatlanát.
Tehát egy rossz állapotú, rossz lokációban lévő lakás nem biztos, hogy valóban jó döntés, még ha valamivel olcsóbb is.
|Városrész
|Méret / szobaszám
|Állapot
|Ár (Ft)
|Ft/m²
|Jellemzők / Megjegyzés
|Római városrész
|57 m² / 2 szoba
|Felújítandó
|36 000 000
|~631 579
|5. emeleti, erkélyes, tágas, világos szobák; társasház tavaly szigetelve, új lift, vezetékcsere
|Technikum
|50 m² / 2 szoba
|Felújított
|39 900 000
|~798 000
|1. emeleti, téglaépítésű, felújított
|Belváros
|50 m² / 2 szoba
|Felújított
|35 700 000
|~714 000
|1. emeleti, téglaépítésű, felújított
|Kertváros
|35 m² / 1 szoba
|Jó állapotú
|13 500 000
|~385 714
|Kisebb lakás, nem preferált lokáció
Megemlít néhány példát, hogy mit kell mindenképpen ellenőrizni, mielőtt megalkuszunk:
- Ft/m² összevetése a plafonnal
Ha a négyzetméterár már önmagában is a plafon közelében van, nem biztos, hogy befér a támogatott hitel a konstrukciójába, ekkor számolnunk kell magasabb önrésszel is.
- Az extra tényezők – állapot, emelet, kilátás
Két lakás, azonos méret, eltérő ár: a drágábbik valószínűleg jobb állapotban van, panorámával vagy jobb elosztással. Ezek mind befolyásolják, hogy mennyit “tudsz nyomni” árban, de a 3%-os hitel feltételein belül.
- Jogosultsági feltételek vizsgálata
Elég, ha egy feltétel nem stimmel (pl. korábbi tulajdonrész, haszonélvezeti bejegyzés, élettársi kapcsolatok, stb.), akkor az egész konstrukció veszélybe kerülhet.
- Ne bízzunk elvakultan a „program-kompatibilis” címkékben
Egy hirdetés, amely azt írja „Elérhető 3% hitellel” vagy „Otthon Start-támogatásra alkalmas”, nem garancia — mindig kell kérnünk szakértői vizsgálatot.
Vannak egyéb költségek és adók is
Még nagyon sok szempontot megemlít Annus Ferenc.
Kéri, hogy ne csak a hitel törlesztőrészletével számoljuk, hiszen vannak egyéb költségek is. Egyébként ezek közül néhányat a hitelező pénzintézetek magukra vállalnak, ezért is érdemes alaposan tájékozódni, hiszen százezerekkel járhatunk jobban.
Mindenképpen számolnunk kell plusz költségekre. Így ügyvédi díj, értékbecslés, közjegyző, földhivatali díjak, valamint a 4%-os vagyonszerzési illeték, ez utóbbi például egy 50 milliós ingatlanná 2 millió forint plusz kiadást jelent.
Végezetül a hitelszakértő hangsúlyozza:
– Mivel hosszú évtizedekre vállalunk kötelezettséget, így érdemes alaposan tájékozódni, mindennek utána járni, s nem érdemes kapkodni sem. Az eladóknak pedig célszerű lenne ésszerűen beárazni a lakásukat.
Az, hogy a szomszéd mennyiért árulja, még nem jelenti azt, hogy annyiért el is adta. Ez az öngerjesztő folyamat bízom abban, hogy belátható időn belül reálissá szelidül.
Elképesztő számok: vidéken szinte minden lakás belefér az Otthon Start programba