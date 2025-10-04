A szakértő elmondja: ezek a lehetőségek és a buktatók a 3 százalékos hitel felvételénél

Az ok roppant egyszerű az Otthon Start Program az államilag támogatott, 3 százalékos kedvezményes lakáshitelt biztosít, amely sok család és fiatal számára óriási segítséget jelenthet a saját otthon megszerzésében. A konstrukció a piaci hitelekhez képest jóval alacsonyabb kamattal kínál lehetőséget, és sok esetben olcsóbb megoldást nyújt, mint az albérlet, ahol a bérleti díjak gyakran elérik vagy meg is haladják egy hitel törlesztőrészletét. Nem szabad azonban elfeledni, hogy támogatott hitelről van szó, ezért a 3 százalék és a banki hitel közötti különbséget az állam vállalja magára, így érthető módon feltételekhez is köti. Ez pedig megfontolásra és kellő óvatosságra inti a vevőket. Nem szabad kapkodni, mert az átgondolatlan döntés sok pénzükbe kerülhet.

Az Otthon Start Program lehetőséget jelent, de kellő odafigyelést is - állítja Annus Ferenc, ingatlan- és hitelszakértő

Fotó: Fekete György

Most nem szabad fordítva ülni a lóra

Ezt magyarázza nekem Annus Ferenc ingatlan- és hitelszakértő, amikor a tapasztalatairól kérdeztem:

– Nagyon sok csapdába belesétálhat az, aki nem először tájékozódik. Meg kell vizsgálni, hogy jogosult-e egyáltalán a támogatott hitelre, s ha igen, akkor pedig meddig nyújtózkodhat. Többen jöttek hozzám olyanok, akik már kinézték a lakást, meg is állapodtak rá, s akkor derült ki, hogy ők nem tudják megvenni a kedvezményes hitellel, mert vagy nem jogosultak rá, vagy nem kaphatnak annyi hitelt, mint amennyit szeretnének.

Mindjárt fel is sorol néhány olyan kritériumot, amelyet vásárlás előtt érdemes tisztázni:

Csak azok vehetik igénybe, akiknek korábban nem volt 50 százaléknál nagyobb ingatlantulajdonuk.

A haszonélvezettel terhelt ingatlanoknál a haszonélvezet időpontja is számít – nem lehet mesterségesen most bejegyezni valakit, hogy megfeleljen a feltételeknek.

Élettársak nem vásárolhatják meg egymás tulajdonrészét.

A négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot, és ennek kiszámításánál a terasz, loggia, erkély felét is be kell számítani.

Még egy dologra felhívja a figyelmet:

– Különösen fontos, hogy a bank első körben nem ellenőrzi az ügyfél nyilatkozatait, de egy későbbi NAV-ellenőrzés során, ha kiderül a jogosulatlan igénybevétel, akkor nemcsak a támogatást kell visszafizetni, hanem büntetésre is számíthat a hitelfelvevő.