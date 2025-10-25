október 25., szombat

OTP Bank

1 órája

Figyelem: Ideiglenes szolgáltatáskiesések várhatók egy hazai banknál!

Az OTP Bank a honlapján figyelmeztette ügyfeleit, hogy fejlesztési okok miatt szolgáltatáskiesések várhatók.

Duol.hu

Október 26-án és 31-én az OTP Banknál fejlesztési munkálatok miatt több szolgáltatás ideiglenesen nem lesz elérhető.

Október 26-án és 31-én az OTP Banknál fejlesztési munkálatok miatt több szolgáltatás ideiglenesen nem lesz elérhető.
Fotó: Shutterstock

Az alábbi rendszerekben lehetnek kiesések az OTP Banknál

Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer,
  • OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Következő leállás

Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Forrás: otpbank.hu

