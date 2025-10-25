OTP Bank
22 perce
Figyelem: Ideiglenes szolgáltatáskiesések várhatók egy hazai banknál!
Az OTP Bank a honlapján figyelmeztette ügyfeleit, hogy fejlesztési okok miatt szolgáltatáskiesések várhatók.
Október 26-án és 31-én az OTP Banknál fejlesztési munkálatok miatt több szolgáltatás ideiglenesen nem lesz elérhető.
Az alábbi rendszerekben lehetnek kiesések az OTP Banknál
Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer,
- OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
Következő leállás
Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.
Forrás: otpbank.hu
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre