Figyelem: Ideiglenes szolgáltatáskiesések várhatók egy hazai banknál!

Október 26-án és 31-én az OTP Banknál fejlesztési munkálatok miatt több szolgáltatás ideiglenesen nem lesz elérhető.

Fotó: Shutterstock

Az alábbi rendszerekben lehetnek kiesések az OTP Banknál

Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

Vámpénztári rendszer,

OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az

online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Következő leállás

Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

Forrás: otpbank.hu