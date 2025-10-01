Az őszi szünet ideje megváltozott – a diákok örülni fognak!

A tanulást most a kikapcsolódás váltja fel, így a tanév első szünete valódi feltöltődést kínál. 2025-ben ráadásul különösen hosszú pihenőre számíthatnak a diákok, mivel az őszi szünet 11 napos lesz – írta társlapunk a baon.hu.

Az őszi szünet 2025-ben bővebb pihenést kínál, a tanulás helyett előtérbe kerül a kikapcsolódás.

Forrás: Canva

Így alakul az őszi szünet 2025-ben

A szünet október 23-tól november 2-ig tart, így az utolsó tanítási nap október 22., az első tanítási nap pedig november 3. lesz. Ez a hosszabb szünet lehetőséget ad a családoknak, hogy kirándulásokkal, programokkal vagy pihenéssel töltsék az időt az iskolai teendők helyett.

Idén az őszi óraátállítás is korábban történik: hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani az órákat, ami a szünet idejére esik, így könnyebb lesz az átállás.

A 2025/2026-os tanév további szünetei:

Téli szünet: december 19. – január 5.

Tavaszi szünet: április 1. – április 13.

Nyári szünet: június 19-től a következő tanév kezdetéig.

Teljes cikk itt olvasható.

A 2025/26-os tanév 2025. szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik, és 2026. június 19-én, pénteken ér véget. A szünetekről az alábbi cikkünkben olvashatnak.