1 órája
Az őszi szünet ideje megváltozott – a diákok örülni fognak!
Az őszi szünet minden évben a diákok és a családok egyik legjobban várt időszaka.
A tanulást most a kikapcsolódás váltja fel, így a tanév első szünete valódi feltöltődést kínál. 2025-ben ráadásul különösen hosszú pihenőre számíthatnak a diákok, mivel az őszi szünet 11 napos lesz – írta társlapunk a baon.hu.
Így alakul az őszi szünet 2025-ben
A szünet október 23-tól november 2-ig tart, így az utolsó tanítási nap október 22., az első tanítási nap pedig november 3. lesz. Ez a hosszabb szünet lehetőséget ad a családoknak, hogy kirándulásokkal, programokkal vagy pihenéssel töltsék az időt az iskolai teendők helyett.
Idén az őszi óraátállítás is korábban történik: hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani az órákat, ami a szünet idejére esik, így könnyebb lesz az átállás.
A 2025/2026-os tanév további szünetei:
- Téli szünet: december 19. – január 5.
- Tavaszi szünet: április 1. – április 13.
- Nyári szünet: június 19-től a következő tanév kezdetéig.
Teljes cikk itt olvasható.
A 2025/26-os tanév 2025. szeptember 1-jén, hétfőn kezdődik, és 2026. június 19-én, pénteken ér véget. A szünetekről az alábbi cikkünkben olvashatnak.
Megjelent a 2025/26-os tanév menetrendje – csavarokkal és meglepetésekkel!