Őszi kalandozások Fejér vármegyében – ahol a természet és a kultúra kéz a kézben jár!

Fejér vármegyében számos olyan adottság található, amelyeket az év bármely szakában érdemes kihasználni, legyen szó aktív vagy éppen passzív pihenésről. Most olyan helyeket mutatunk be, amelyek egy őszi kirándulás alkalmával még izgalmasabbá válnak, káprázatos látványt kínálnak a szemnek és tökéletes kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak.

A Festetics-kastély és parkja tökéletes célpont egy őszi kiránduláshoz.

Forrás: duol.hu

Őszi kirándulás a kultúra és a természet ölelésében

Festetics-kastély

A kultúra iránt érdeklődőknek különleges program lehet a dégi Festetics-kastélyt meglátogatása. A kastély 18. századi építészeti stílusban készült, és az ország legnagyobb angolparkja veszi körül, amely tökéletes helyszín egy őszi sétához. A park tavának szigetén álló, Hollandi-ház nevű különleges épület tovább gazdagítja a látványt. A kastély története és a környékbeli legendák mesélnek a múlt gazdagságáról, miközben a látogatók a levelek sárga és vörös tengerében sétálhatnak.

Ősszel a Velencei-tó festői szépségben tárul a szemlélő elé.

Forrás: S. Töttő Rita / FMH

Velencei-tó

A természet szerelmesei számára a Velencei-tó környéke ősszel különösen vonzó. A tó partján futó kerékpár- és gyalogútvonalak lehetőséget adnak arra, hogy a friss levegőn, a hulló falevelek között fedezzék fel a környéket. A biciklis túrák során könnyedén bejárhatók a tó körüli települések, miközben a part menti nádasok és a víz tükrében visszatükröződő színek látványa páratlan élményt nyújt. Gyalogosan sétálva a tóparti kilátópontok és madárlesek kínálnak pihenőhelyet, ahol megfigyelhetők a vonuló madarak és a nádasokban rejtőző állatok. A Velencei-tó környéke tehát egyszerre kínál aktív kikapcsolódást és nyugodt, természetközeli élményt, ideális őszi program minden korosztálynak.

A Brunszvik-kastély és parkja ősszel a színek és történelem harmóniáját nyújtja.

Forrás: S. Töttő Rita / FMH

Brunszvik-kastély

A Fejér vármegyei Martonvásár egyik ékköve a Brunszvik-kastély, amely a magyar főúri építészet kiemelkedő példája. Az épületet a 18. század végén építették, majd az évszázadok során többször átalakították, így ötvözi a barokk, klasszicista és neogót stíluselemeket. A kastélyhoz fűződik Beethoven neve is: a zeneszerző rendszeresen tartott itt zongoraórákat a Brunszvik-lányoknak, és több alkotását a martonvásári birtokon fejezte be. A 70 hektáros angolkertet Brunszvik Ferenc alakíttatta ki Christian Heinrich Nebbien tervei alapján. A parkban a Szent László-patak felduzzasztásával kis sziget jött létre, ahol Pásztor János Beethoven-szobra áll. 1953 óta a terület természetvédelmi területként működik. Ősszel a kastélyt ölelő park fényben és színekben ragyog, ahol a levelek között tett séták bensőséges nyugalmat ígérnek.