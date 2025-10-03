október 3., péntek

Helga névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszély

1 órája

Gyönyörű, mégis mérgező – a kert titkos gyilkosa pár nap alatt öl!

Címkék#méreg#veszély#őszi kikerics#ember#virág#állatok

Sokan nem sejtik, hogy a gyönyörű őszi kikericsnek van egy sötét oldala is: mérge nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is veszélyt jelenthet.

Duol.hu

Az őszi kikerics egy látványos, lilás színű évelő virág. Hazánkban számos helyen fellelhető a természetben, leginkább nyirkos réteken, mezőkön, domboldalakon, de sok helyen parkokba és kertekbe is ültetik. Bár a természetben rendkívül díszes és vonzó, a háziállatokra mégis mérgező lehet. Levele, virága, magja és gumója egyaránt tartalmaz kolchicint, ami sejtosztódást gátló, erős toxin – írta társlapunk a baon.hu.

őszi kikerics
Az őszi kikerics mérgező: veszélyes állatokra és emberekre egyaránt.
Forrás: wikipedia

Mérgező szépség: az őszi kikerics veszélyei

A kisebb állatok akár két nap alatt elpusztulhatnak, a nagyobb testűek, valamint az ember is veszélyben van, például a mérgezett állatok tejének fogyasztásával. A mérgezés tünetei hányás, hasmenés, fokozott nyálzás, gyengeség, koordinációs zavarok, súlyos esetben görcsök, szívritmuszavar és légzési nehézség lehetnek. Ha mérgezést gyanítunk, azonnal forduljunk orvoshoz vagy állatorvoshoz, aki hánytatással, gyomormosással és infúzióval próbálja eltávolítani a mérget. 

Az őszi kikerics szépsége megtévesztő: csodás, de veszélyes.

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu