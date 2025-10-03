Gyönyörű, mégis mérgező – a kert titkos gyilkosa pár nap alatt öl!

Az őszi kikerics egy látványos, lilás színű évelő virág. Hazánkban számos helyen fellelhető a természetben, leginkább nyirkos réteken, mezőkön, domboldalakon, de sok helyen parkokba és kertekbe is ültetik. Bár a természetben rendkívül díszes és vonzó, a háziállatokra mégis mérgező lehet. Levele, virága, magja és gumója egyaránt tartalmaz kolchicint, ami sejtosztódást gátló, erős toxin – írta társlapunk a baon.hu.

Az őszi kikerics mérgező: veszélyes állatokra és emberekre egyaránt.

Mérgező szépség: az őszi kikerics veszélyei

A kisebb állatok akár két nap alatt elpusztulhatnak, a nagyobb testűek, valamint az ember is veszélyben van, például a mérgezett állatok tejének fogyasztásával. A mérgezés tünetei hányás, hasmenés, fokozott nyálzás, gyengeség, koordinációs zavarok, súlyos esetben görcsök, szívritmuszavar és légzési nehézség lehetnek. Ha mérgezést gyanítunk, azonnal forduljunk orvoshoz vagy állatorvoshoz, aki hánytatással, gyomormosással és infúzióval próbálja eltávolítani a mérget.

Az őszi kikerics szépsége megtévesztő: csodás, de veszélyes.

