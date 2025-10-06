1 órája
Őszi alkotónapok a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben
Ha szeretne kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és megtapasztalni az alkotás örömét, akkor íme itt a lehetőség. Látogasson el október utolsó hetében a Digitális Közösségi Alkotóműhely Őszi alkotónapok elnevezésű rendezvényére.
Fotó: Szabó Réka
Az Őszi alkotónapok célja, hogy minden résztvevő maradandó és egyedi tárgyakat készíthessen a közösségi élmény mellett. A Digitális Közösségi Alkotóműhely az esemény során többféle kézműves tevékenység várja az érdeklődőket. Lehetőség lesz aprócska rönkház építésée, ősz ihlette lakásdísz készítésére, valamint minden másra, amit megálmodik és szeretne megvalósítani.
A program lehetőséget ad fúrásra, faragásra és barkácsolásra, miközben szakmai segítséget kap, hogy alkotásai igazán különlegesek legyenek.
Őszi alkotónapok időpontjai és helyszíne:
- Október 28., 29., 30., minden nap 9:00–15:00 között
- Digitális Közösségi Alkotóműhely, Dunaújváros, Lajos király körút 31.
A részvételhez kérik, hogy töltsék ki az online jelentkezési űrlapot: Jelentkezési link
