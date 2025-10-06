Őszi alkotónapok a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben

Az Őszi alkotónapok célja, hogy minden résztvevő maradandó és egyedi tárgyakat készíthessen a közösségi élmény mellett. A Digitális Közösségi Alkotóműhely az esemény során többféle kézműves tevékenység várja az érdeklődőket. Lehetőség lesz aprócska rönkház építésée, ősz ihlette lakásdísz készítésére, valamint minden másra, amit megálmodik és szeretne megvalósítani.

Őszi alkotónapok a DKA műhelyében. Fotó: Szabó Réka

A program lehetőséget ad fúrásra, faragásra és barkácsolásra, miközben szakmai segítséget kap, hogy alkotásai igazán különlegesek legyenek.



Őszi alkotónapok időpontjai és helyszíne:

Október 28., 29., 30., minden nap 9:00–15:00 között

Digitális Közösségi Alkotóműhely, Dunaújváros, Lajos király körút 31.

A részvételhez kérik, hogy töltsék ki az online jelentkezési űrlapot: Jelentkezési link

