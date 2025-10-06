október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt lehet, fúrni, faragni

1 órája

Őszi alkotónapok a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben

Címkék#Digitális Közösségi Alkotóműhely#alkotónap#Dunaújvárosi Szakképzési Centrum#barkácsolás

Ha szeretne kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és megtapasztalni az alkotás örömét, akkor íme itt a lehetőség. Látogasson el október utolsó hetében a Digitális Közösségi Alkotóműhely Őszi alkotónapok elnevezésű rendezvényére.

Fekete Györgyi
Őszi alkotónapok a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben

Fotó: Szabó Réka

Az Őszi alkotónapok célja, hogy minden résztvevő maradandó és egyedi tárgyakat készíthessen a közösségi élmény mellett. A Digitális Közösségi Alkotóműhely az esemény során többféle kézműves tevékenység várja az érdeklődőket. Lehetőség lesz aprócska rönkház építésée, ősz ihlette lakásdísz készítésére,  valamint minden másra, amit megálmodik és szeretne megvalósítani.

őszi alkotónapok
Őszi alkotónapok a DKA műhelyében. Fotó: Szabó Réka

A program lehetőséget ad fúrásra, faragásra és barkácsolásra, miközben szakmai segítséget kap, hogy alkotásai igazán különlegesek legyenek.


Őszi alkotónapok időpontjai és helyszíne:

A részvételhez kérik,  hogy töltsék ki az online jelentkezési űrlapot: Jelentkezési link

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrumnak az Őszi alkotónapokkal az a célja, hogy minden résztvevő maradandó és egyedi tárgyakat készíthessen a közösségi élmény mellett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu