1 órája
Csodálatos ősz, fantasztikus színek - galériával
Teljes pompájában hozza a formáját az ősz. Bármerre járunk a természetben, vagy csak épp az utcára lépünk ki, nem lehet nem észrevenni milyen gyönyörű körülöttünk a világ az ősznek köszönhetően.
A legszínesebb évszak az ősz és ebben most vég nélkül gyönyörködhetünk. Különösen a délutáni órákban mutatja meg magát igazán természet, megvillantva a színpaletta összes színét a sárguló, vagy pirosodó leveleken.
"Itt van az ősz, itt van újra"...
Színes levelekbe burkolódzik a természet. Érdemes egy-egy sétát tenni a város parkjaiban, esetleg messzebb is elkalandozni a Duna partján. Gyönyörű helyeket fedezhetünk fel, leülve és elgondolkodva, milyen is a körülöttünk lévő békés és nyugodt világ. A mindennapok rohanásában igazán szívet melengető érzés, ha észre vesszük ezeket a csodákat. Összeállítottunk egy galériát a város egyes részéről. Akár télire is elrakhatjuk majd emléknek, amikor szürkére, színhiányossá vált a természet.
Csodálatos őszFotók: Horváth László
Boszorkányos jelmezparádé és őszi varázslat az Intercisa Múzeumban