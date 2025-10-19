október 19., vasárnap

Természet

1 órája

Csodálatos ősz, fantasztikus színek - galériával

Címkék#Színek és fények#természet#ősz

Teljes pompájában hozza a formáját az ősz. Bármerre járunk a természetben, vagy csak épp az utcára lépünk ki, nem lehet nem észrevenni milyen gyönyörű körülöttünk a világ az ősznek köszönhetően.

Horváth László

 A legszínesebb évszak az ősz és ebben most vég nélkül gyönyörködhetünk. Különösen a délutáni órákban mutatja meg magát igazán természet, megvillantva a színpaletta összes színét a sárguló, vagy pirosodó leveleken.

ősz
A csodálatos ősz és a színei megdobogtatják az emberek szívét
Foto: Horváth László - duol.hu

"Itt van az ősz, itt van újra"...

Színes levelekbe burkolódzik a természet. Érdemes egy-egy sétát tenni a város parkjaiban, esetleg messzebb is elkalandozni a Duna partján. Gyönyörű helyeket fedezhetünk fel, leülve és elgondolkodva, milyen is a körülöttünk lévő békés és nyugodt világ. A mindennapok rohanásában igazán szívet melengető érzés, ha észre vesszük ezeket a csodákat. Összeállítottunk egy galériát a város egyes részéről. Akár télire is elrakhatjuk majd emléknek, amikor szürkére, színhiányossá vált a természet.

Csodálatos ősz

Fotók: Horváth László

 

