Beszökött az ősz Dunaújvárosba: fotókon az ilyenkor is szép iparváros

Minden ősszel gyönyörű őszi színek köszönnek ránk, amit nem győzünk csodálni. Nem csak a természet, de mi magunk is átvesszük ezt a színes divatot például a ruhatár frissítésével. Bár a Nap ereje ilyenkor már bágyadtabb, azért még jut a napsütésből szépen. Érdemes felkerekedni és túrabakancsot húzni, mert ezerszínű csoda vár ránk: eljött az ősz Dunaújvárosba is.

Gyönyörű őszi színek várnak ránk a természetben. Ősz Dunaújvárosban

Foto: Horváth László - duol.hu

Ősz Dunaújvárosban - a színek már tombolnak a természetben

Hol is élvezhetnénk a szürke tél előtti utolsó sugarakat a legjobban, ha nem a természet lágy ölén? Szerkesztőségünket is megérintette ez a hangulat és a színes ősz, ezért készítettünk hozzá egy képgalériát.