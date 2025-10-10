1 órája
Beszökött az ősz Dunaújvárosba: fotókon az ilyenkor is szép iparváros
Ne várjunk a csodára, ott van előttünk, csak vegyük észre! Már őszi színek kavalkádja tölti meg a természet.
Minden ősszel gyönyörű őszi színek köszönnek ránk, amit nem győzünk csodálni. Nem csak a természet, de mi magunk is átvesszük ezt a színes divatot például a ruhatár frissítésével. Bár a Nap ereje ilyenkor már bágyadtabb, azért még jut a napsütésből szépen. Érdemes felkerekedni és túrabakancsot húzni, mert ezerszínű csoda vár ránk: eljött az ősz Dunaújvárosba is.
Ősz Dunaújvárosban - a színek már tombolnak a természetben
Hol is élvezhetnénk a szürke tél előtti utolsó sugarakat a legjobban, ha nem a természet lágy ölén? Szerkesztőségünket is megérintette ez a hangulat és a színes ősz, ezért készítettünk hozzá egy képgalériát.
Őszi színek DunaújvárosbanFotók: Horváth László
Talán megmozdíthatjuk vele a kiránduló kedvű embereket, hogy használják ki még ezt a kis jó időt. Nem kell messzire menni, vagy költségbe verni magunkat. Sokszor elég az ablakon kinézni, vagy leszaladni a ház elé a padra. Reméljük, kedvet adtunk hozzá!
