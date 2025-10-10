Öregező csaló juttatta hajléktalan szállóra Józsi bácsit, aranyszívű dunaújvárosiak segítettek neki

Tamás József, a kifosztott idős ember történetét írtuk meg néhány hónappal ezelőtt. A 83 éves idős ember egy öregező csaló áldozata lett. Néhány hónap alatt eltűnt a feje felől az Erkel kerti lakása, az összes megtakarított pénze, még a nyugdíját is a „segítője" vette fel egy jó ideig. Amikor találkoztam az idős emberrel akkora már a hajléktalan szálló volt az otthona. Akkor mesélte el nekem a történetét. Elmondta, hogy szép lakása, jó nyugdíja volt, de párja halála óta egyedül élt. Ekkor találkozott egy férfival, aki szimpatikus és megnyerő modorú volt. Kedves volt vele, figyelt rá. Étterembe mentek, ahová mindig meghívta, barátkoztak. Az idős ember nagyon jól érezte magát vele, a bizalmába fogadta. Ez lett a tragédiája.

Tamás József mindenét elvette egy öregező csaló Fotó: Duol

Közösen tervezgették, mit, hogyan kellene csinálni. A férfi rábeszélte Tamás Józsefet, hogy adják el a lakását, azzal, hogy majd közösen kiköltöznek Moszkvába, mert ott sokkal jobb a klíma. ( ???) Tamás József bele is ment a dologba, olyannyira, hogy hiába ígért többet a lakásáért egy ingatlankereskedő, mégis a férfi ismerősének adta el a fedelet a feje felől. A vételár bekerült a bankba, ahová el is ment azt kivenni a férfi kíséretében. Ennek a pénznek nagy része egy „véletlen“ folytán eltűnt, így miután fedél nélkülivé az idős bácsi, a „jótevője“ felajánlotta, hogy közösen vegyenek egy félig kész kis házat, amelyben, majd lesz a némi lakrésze. A kétségbe esett idős úr ekkor adta oda az utolsó forintjait.

Az idős bácsi története ekkor vált teljesen reménytelenné.

Az öregező csaló mindenét elszedte

Tamás József bevackolódott egy félig kész és lakhatatlan 6-os út melletti épületbe. Ugyan mosdó nem volt, wc-re is át kellett sétálni a főúton levő benzinkúthoz, és fürödni is csak egyszer tudott hat hónap alatt, amikor elvitte a szállásadója egy uszodába, hogy le tudjon végre mosakodni. Egy vaskályhával fűtött magának, s ott kucorodott, s várta, hogy a férfi hozzon neki élelmet, hiszen azidőtájt a nyugdíját is ő vette fel. A reménytelenség egyre jobban eluralkodott rajta.

Kénytelen volt felismerni, hogy innen már nincs neki kiút...

Ahogy elmesélte: „Egy kies nap éppen dolgát végezte a benzinkútnál, amikor azt vette észre, hogy a félig kész ház, valószínűleg egy kiesett parázstól, lángra kapott. Perzselve égett, ropogott minden, szirénázva jöttek a tűzoltók... És akkor, ahogy Tamás József elmesélte, az első döbbenete után még sem szomorúságot, hanem némi elégtételt érzett... Most már tényleg szabad volt, most már tényleg nem volt semmi, amit elvehettek tőle. A férfi még fenyegette, a kárát emlegette, kártérítést kért tőle, de már nem tudott elvenni tőle semmit... Csak az élete maradt, s ahogy elmondja, bizony nem sokat ér számára. Felhúzza az ingujját, s a vágás nyomát mutatja a karján... Megpróbálta..“