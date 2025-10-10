58 perce
Öregező csaló juttatta hajléktalan szállóra Józsi bácsit, aranyszívű dunaújvárosiak segítettek neki
Emlékeznek Tamás József történetére? A 83 éves bácsi, aki az öregező csaló áldozataként került a hajléktalan szállóra. A tragédiáját megírtuk, ám a történetének nem lett vége... Most számolunk be arról, hogyan is folytatódott az idős és kifosztott ember története.
Tamás József, a kifosztott idős ember történetét írtuk meg néhány hónappal ezelőtt. A 83 éves idős ember egy öregező csaló áldozata lett. Néhány hónap alatt eltűnt a feje felől az Erkel kerti lakása, az összes megtakarított pénze, még a nyugdíját is a „segítője" vette fel egy jó ideig. Amikor találkoztam az idős emberrel akkora már a hajléktalan szálló volt az otthona. Akkor mesélte el nekem a történetét. Elmondta, hogy szép lakása, jó nyugdíja volt, de párja halála óta egyedül élt. Ekkor találkozott egy férfival, aki szimpatikus és megnyerő modorú volt. Kedves volt vele, figyelt rá. Étterembe mentek, ahová mindig meghívta, barátkoztak. Az idős ember nagyon jól érezte magát vele, a bizalmába fogadta. Ez lett a tragédiája.
Közösen tervezgették, mit, hogyan kellene csinálni. A férfi rábeszélte Tamás Józsefet, hogy adják el a lakását, azzal, hogy majd közösen kiköltöznek Moszkvába, mert ott sokkal jobb a klíma. ( ???) Tamás József bele is ment a dologba, olyannyira, hogy hiába ígért többet a lakásáért egy ingatlankereskedő, mégis a férfi ismerősének adta el a fedelet a feje felől. A vételár bekerült a bankba, ahová el is ment azt kivenni a férfi kíséretében. Ennek a pénznek nagy része egy „véletlen“ folytán eltűnt, így miután fedél nélkülivé az idős bácsi, a „jótevője“ felajánlotta, hogy közösen vegyenek egy félig kész kis házat, amelyben, majd lesz a némi lakrésze. A kétségbe esett idős úr ekkor adta oda az utolsó forintjait.
Az idős bácsi története ekkor vált teljesen reménytelenné.
Az öregező csaló mindenét elszedte
Tamás József bevackolódott egy félig kész és lakhatatlan 6-os út melletti épületbe. Ugyan mosdó nem volt, wc-re is át kellett sétálni a főúton levő benzinkúthoz, és fürödni is csak egyszer tudott hat hónap alatt, amikor elvitte a szállásadója egy uszodába, hogy le tudjon végre mosakodni. Egy vaskályhával fűtött magának, s ott kucorodott, s várta, hogy a férfi hozzon neki élelmet, hiszen azidőtájt a nyugdíját is ő vette fel. A reménytelenség egyre jobban eluralkodott rajta.
Kénytelen volt felismerni, hogy innen már nincs neki kiút...
Ahogy elmesélte: „Egy kies nap éppen dolgát végezte a benzinkútnál, amikor azt vette észre, hogy a félig kész ház, valószínűleg egy kiesett parázstól, lángra kapott. Perzselve égett, ropogott minden, szirénázva jöttek a tűzoltók... És akkor, ahogy Tamás József elmesélte, az első döbbenete után még sem szomorúságot, hanem némi elégtételt érzett... Most már tényleg szabad volt, most már tényleg nem volt semmi, amit elvehettek tőle. A férfi még fenyegette, a kárát emlegette, kártérítést kért tőle, de már nem tudott elvenni tőle semmit... Csak az élete maradt, s ahogy elmondja, bizony nem sokat ér számára. Felhúzza az ingujját, s a vágás nyomát mutatja a karján... Megpróbálta..“
A hajléktalan szálló előtt mesélte nekem mindezt.
Azt mondta, hogy szeretne idős otthonba kerülni, be is adta a jelentkezését, azonban a története hála a jó érzésű, és jót akaró embereknek sokkal szebben folytatódott...
Tamás József lakást kapott
Ma már van fedél a feje fölött, igazolásául és bizonyítékául annak, hogy az emberek nem csak rosszak, hanem igazából vannak közöttük jó szándékúak és jót cselekvőek is.
Voltak, akik megismerve az idős bácsi tragédiáját közben jártak Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármesternél, aki megismerve Tamás József kálváriáját segített neki abban, hogy egy közepes állapotú önkormányzati garzonlakásba költözhessen be. A bérleti szerződés egy esztendőre garantálja a fedelet a feje fölé, de természetesen ez megfelelő feltételek mellett meghosszabbítható.
Mivel ahogy írtuk, a garzon közepes állapotú volt, így rendbe is kellett tenni, hogy emberi és méltó körülmények közé kerülhessen a kifosztott idős ember. Többen segítettek, hogy a lakásból otthon lehessen.
- Az összefogásban résztvevők nevét is érdemes kiírni: Ézsi Nikolettnek a jó ügy képviseletét,
- Bíró Zoltánnak és csapatának a festést, Bach Dávidnak és barátainak a villanyszerelést, szállítást és összeszerelést.
- Bach Dávid az Önzetlen segítők Dunaújvárosban és környékén közösségi csoportjának megálmodója és vezetője most is bizonyította, hogy méltán nyerte el a Duolnál az Év embere címet.
- De segítettek az Adománykuckó munkatársai is, és meg kell említeni Törő Anikó, Rauf Andrea, Farkas Daniella és Bácskai Ágnes nevét is, akik közreműködtek abban, hogy Józsi bácsi a reménytelenség helyett ismét reményt kaphasson.
De a legtöbbet és a legfontosabbat az olvasóinknak köszönhetjük.
Önök voltak azok, akik megosztották Tamás József történetét, önök voltak, akik elég hangosak és sokan voltak ahhoz, hogy eljusson az idős és kifosztott bácsi története azokhoz, akik tenni tudtak és akartak is az ő érdekében. Köszönjük a segítséget!
Még egyszer köszönjük Dunaújváros, Tamás József nevében is.
