Tovább tart a közös együttlét, ha erre figyel!

Ne feledjük, a hétvégén többet alhatunk - még a mormoták is! Már csak pár óra és itt a téli időszámítás! Az idén ősszel sem kerülhetjük el az óraátállítást, bármennyire is ellenkezik a szervezetünk. Az idén a téli időszámítás kezdete az előző évekhez képest pár nappal korábbra esik. Október 26-án, vasárnap a hónap utolsó vasárnapján, hajnal 3 órakor kell majd a nem magától átálló időmérő szerkezeteket egy órával visszaállítani, azaz 2 órára. Természetesen a későbben kelők sem maradnak le az átállítás procedúrájáról, csak ne legyen elfeledve!

Ne feledjük: Október 26-án, vasárnap óraátállítás!

Fotó: Horváth László - duol.hu

Óraátállítás még mindig érvényben van. A téli időszak következik vasárnap!

Az óraállítás, illetve a nyári, téli időszámítás a létezése óta vitát generál a szükségességéről. Legfőbb indokként az energiatakarékosságot szokták emlegetni a hozzáértők. A lakosság részéről azonban legtöbbször és leghangosabban a szervezet átállásának problémái kapnak hangsúlyt az időpontok elérkezésével, bár vannak, akikre ez nem érvényes.

Az óraátállítás gondolata egészen az 1784-ig nyúlik vissza, amikor Benjamin Franklin Egy gazdaságos tervezet című esszéjét elküldte a Journal of Parisnak (ekkor párizsi nagykövet volt), amelyben kifejtette költségkímélő ötletét. Franklin azt szerette volna, ha mindenki a Naphoz alkalmazkodva élné életét, ezzel csökkentve a franciák híresen nagy gyertyafogyasztását. Felvetette, hogy hadászati ágyú elsütése indítson minden reggelt (hat órakor), továbbá vessenek ki adót a redőnyökre, tiltsák be a lovaskocsi használatot naplemente után, és korlátozzák a gyertyák eladását is. Bár tervezete megfelelt a takarékossági szempontoknak, nem üdvözölte a nagykövet ötletét sem a sajtó, sem pedig a közvélemény, mivel ezzel – szinte – kirángatták volna a párizsi lakosságot az ágyból – olvasható többek között az óraátállítás történetéről a Fejér Vármegyei Levéltár oldalán.

Érdemes tehát észben tartani a vasárnapi óraátállítás idejét, mert akár még kellemetlen meglepetésben is lehet részünk, ha korábban érünk oda, ahova nem akkor kellene! Amúgy meg örüljünk annak az egy órának, amennyire csak lehet!

