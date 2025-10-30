október 30., csütörtök

Open Mic Acoustic Forum

44 perce

Blues és akusztikus zene az MMK-ban – különleges élő zenés est!

Címkék#zenekar#Munkásművelődési Központ#MMK#Open Mic Acoustic Forum#program#zenés est

Az ősz egyik legjobb akusztikus estje várja a zenerajongókat Dunaújvárosban!

Duol.hu

A Munkásművelődési Központ újra megnyitja kapuit az élő zene kedvelői előtt, hiszen közeleg az Open Mic Acoustic Forum következő estje – az egyik legizgalmasabb élő zenés program Dunaújvárosban. A rendezvényt 2025. október 31-én, pénteken 18 órától tartják az MMK-ban (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.), ahol garantált a jó hangulat és a minőségi zene. A belépő mindössze 500 forint, így mindenki számára elérhető egy tartalmas, élőzenés este. A program három különleges fellépőt kínál, akik egymást váltva hozzák el a színpadra az akusztikus és blues világ legjobb pillanatait. A színpadon Hay Joe, a Meretrix zenekar és a Pannonia Blues Band gondoskodik a felejthetetlen hangulatról. A rendezvény ideje alatt büfé is működik, így a látogatók finom falatok és italok mellett élvezhetik a zenét. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Forrás: MMK Dunaújváros Facebook-oldala

Forrás: MMK Dunaújváros

