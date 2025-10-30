44 perce
Blues és akusztikus zene az MMK-ban – különleges élő zenés est!
Az ősz egyik legjobb akusztikus estje várja a zenerajongókat Dunaújvárosban!
A Munkásművelődési Központ újra megnyitja kapuit az élő zene kedvelői előtt, hiszen közeleg az Open Mic Acoustic Forum következő estje – az egyik legizgalmasabb élő zenés program Dunaújvárosban. A rendezvényt 2025. október 31-én, pénteken 18 órától tartják az MMK-ban (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.), ahol garantált a jó hangulat és a minőségi zene. A belépő mindössze 500 forint, így mindenki számára elérhető egy tartalmas, élőzenés este. A program három különleges fellépőt kínál, akik egymást váltva hozzák el a színpadra az akusztikus és blues világ legjobb pillanatait. A színpadon Hay Joe, a Meretrix zenekar és a Pannonia Blues Band gondoskodik a felejthetetlen hangulatról. A rendezvény ideje alatt büfé is működik, így a látogatók finom falatok és italok mellett élvezhetik a zenét. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Forrás: MMK Dunaújváros
